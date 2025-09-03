Rafael Ilha recebe notificação extrajudicial do filho de Gugu e dispara recado

As polêmicas declarações de Rafael Ilha sobre a morte de Gugu Liberato continuam rendendo. O ex-Polegar revelou, em seu canal no YouTube, na última terça-feira (2/9), que recebeu uma notificação extrajudicial enviada por representantes de João Augusto Liberato, filho do apresentador.

Segundo Ilha, o documento questiona falas feitas por ele em entrevistas, nas quais teria colocado em dúvida a versão oficial da morte de Gugu, ocorrida em 2019. No texto lido por Rafael, o advogado do herdeiro, identificado como Dr. Carlos, destacou:

“Narrou que a razão da morte do apresentador divulgada na mídia, acidente doméstico, não era verdadeira. Deduzindo, inclusive, que seu filho, João Liberato, poderia ser o responsável pelo fatídico acidente”.

A notificação também criticou falas consideradas desrespeitosas sobre a intimidade de Gugu. Ilha admitiu que exagerou em algumas declarações, mas reagiu:

“Não é a primeira tentativa de me calar, me intimidar com esses negócios de processo.”

Conteúdo removido e novas acusações

De acordo com o cantor, advogados de João Augusto solicitaram a exclusão de vídeos de podcasts em que ele teria feito tais comentários. O material foi retirado do ar.

O documento ainda exigia que Rafael deixasse de propagar “versões, hipóteses e especulações não condizentes com a mínima verdade factual”. Ilha, no entanto, mandou um recado direto ao filho de Gugu:

“João, seu moleque. Eu acho o que quiser achar. Eu só tenho que ter cuidado com as coisas que vou falar e do jeito que vou falar. Só, mais nada, porque sei até onde é o limite da Justiça.”

Alerta à família

Em tom de ameaça, o ex-Polegar disse não aceitar uma nova notificação:

“Um é pouco, dois é bom, três é demais. Porque aí eu não vou jogar merda no ventilador, não. Vou jogar o saco de bosta de 50 quilos. Vai sobrar pra todo mundo.”

Por fim, Rafael ainda citou a última conversa que teve com Gugu, afirmando que o apresentador teria lhe pedido ajuda em uma questão envolvendo João Augusto.

“Não tenho nada a perder. Não me ameaça, não sabem do que sou capaz.”

📌 Fonte: Canal do YouTube de Rafael Ilha/ Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet