“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry

A traficante de drogas de Los Angeles conhecida como “Rainha da Cetamina” se declarou culpada das acusações de ter fornecido a dose do poderoso anestésico prescrito que matou o astro de “Friends”, Matthew Perry.
Jasveen Sangha, 42, que admitiu operar sua casa em North Hollywood como um “esconderijo” para narcóticos ilegais, se declarou culpada no Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles de cinco acusações de crime decorrentes da morte de Perry por overdose em 2023.
Sangha, uma cidadã com dupla nacionalidade americana e britânica, agora enfrenta uma pena de prisão de até 65 anos quando for sentenciada em 10 de dezembro. Ela foi a última dos cinco suspeitos acusados no caso a se declarar culpada em vez de ser julgada.
Os quatro réus — dois médicos, o assistente pessoal de Perry e outro homem que admitiu ter atuado como intermediário na venda de cetamina ao ator — também aguardam sentença.
Vestida com uniforme bege de presidiária, Sangha se declarou culpada de uma acusação de manter um estabelecimento comercial com drogas, além de três acusações de distribuição ilegal de cetamina e uma acusação de distribuição de cetamina resultando em morte. Várias outras acusações foram retiradas como parte do acordo judicial que ela firmou com os promotores no mês passado.
Os legistas concluíram que Perry morreu devido aos efeitos agudos da cetamina, que, combinados com outros fatores, fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse em sua banheira de hidromassagem em 28 de outubro de 2023. Ele tinha 54 anos.
Perry reconheceu publicamente décadas de abuso de substâncias, incluindo períodos que coincidiram com o auge de sua fama ao interpretar o sarcástico, porém charmoso Chandler Bing na comédia de sucesso da NBC nos anos 1990, “Friends”.
Perry morreu um ano após a publicação de seu livro de memórias, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, que narrava crises de dependência de analgésicos prescritos e álcool que, segundo ele, quase acabaram com sua vida mais de uma vez.
A cetamina, um anestésico de curta ação com propriedades alucinógenas, é prescrita para tratar depressão e ansiedade, mas também ganhou popularidade como uma droga ilícita para uso recreativo.
Como parte de sua declaração, Sangha reconheceu ter fornecido 51 frascos de cetamina de seu esconderijo para um traficante, Erik Fleming, 55, que por sua vez vendeu as doses para Perry por meio de seu assistente pessoal, Kenneth Iwamasa, 60.
Questionada pela juíza Sherilyn Garnett, Sangha disse que sabia que os frascos que ela vendia eram destinados a Perry. “Eu sabia que alguns deles iriam até ele, sim”, ela disse.
Foi Iwamasa, disseram os promotores, quem mais tarde injetou em Perry pelo menos três doses de cetamina dos frascos fornecidos por Sangha, resultando na morte do ator.
Fleming, Iwamasa e dois médicos que também forneceram cetamina a Perry — Mark Chavez, 55, e Salvador Plasencia, 43 — se declararam culpados de crimes federais relacionados a drogas no caso.
Em seu acordo judicial, Sangha também admitiu ter vendido cetamina a um indivíduo em agosto de 2019, que morreu horas depois de overdose de drogas.
Conhecida pelos seus clientes nas ruas como a “Rainha da Cetamina”, Sangha reconheceu usar sua casa como um “esconderijo” para armazenar, embalar e distribuir vários narcóticos desde pelo menos junho de 2019.
O advogado de Sangha, Mark Geragos, disse a repórteres do lado de fora do tribunal que sua cliente se declarou culpada e assumiu a responsabilidade por suas ações, acrescentando: “Ela se sente péssima com tudo isso”.