“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry

A traficante de drogas de Los Angeles conhecida como “Rainha da Cetamina” se declarou culpada das acusações de ter fornecido a dose do poderoso anestésico prescrito que matou o astro de “Friends”, Matthew Perry.

Jasveen Sangha, 42, que admitiu operar sua casa em North Hollywood como um “esconderijo” para narcóticos ilegais, se declarou culpada no Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles de cinco acusações de crime decorrentes da morte de Perry por overdose em 2023.

Sangha, uma cidadã com dupla nacionalidade americana e britânica, agora enfrenta uma pena de prisão de até 65 anos quando for sentenciada em 10 de dezembro. Ela foi a última dos cinco suspeitos acusados ​​no caso a se declarar culpada em vez de ser julgada.

Os quatro réus — dois médicos, o assistente pessoal de Perry e outro homem que admitiu ter atuado como intermediário na venda de cetamina ao ator — também aguardam sentença.

Vestida com uniforme bege de presidiária, Sangha se declarou culpada de uma acusação de manter um estabelecimento comercial com drogas, além de três acusações de distribuição ilegal de cetamina e uma acusação de distribuição de cetamina resultando em morte. Várias outras acusações foram retiradas como parte do acordo judicial que ela firmou com os promotores no mês passado.

Os legistas concluíram que Perry morreu devido aos efeitos agudos da cetamina, que, combinados com outros fatores, fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse em sua banheira de hidromassagem em 28 de outubro de 2023. Ele tinha 54 anos.