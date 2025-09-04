Raul Gil é internado em SP após mal-estar; apresentador tem 87 anos

Veterano deu entrada no Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, e permanece em observação; família relata indisposição e tranquiliza fãs

O apresentador Raul Gil, 87, foi internado na noite desta quarta-feira (3/9) em São Paulo após sentir um mal-estar. Ele deu entrada no Hospital Moriah, em Moema, na Zona Sul, passou por uma bateria de exames e segue em observação médica, de acordo com a CNN Brasil.

Segundo o filho do comunicador, Raul Gil Jr., o quadro foi de indisposição, e o apresentador buscou o hospital próximo de casa para realizar exames de rotina; “está tudo bem”, disse ele ao reforçar que o pai é monitorado pelos médicos.

A internação foi noticiada inicialmente por colunistas de entretenimento, que citaram a ida de Raul a um hospital particular na região de Indianópolis.

