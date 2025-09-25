Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes

Após Virginia Fonseca dizer em entrevista que “não toma bomba” e atribuir a voz mais grave ao “chip da beleza” — implante com testosterona e gestrinona —, o fisiculturista Renato Cariani a contestou nas redes: segundo ele, o chip contém hormônios esteroides e, portanto, o shape não é “natural”, ainda que se use doses fisiológicas. Cariani ponderou que dedicação e treino contam muito, mas reforçou que os compostos do chip são, sim, anabolizantes. PurePeople

O que diz a Anvisa

A Anvisa proibiu, em setembro de 2023, a manipulação, importação, propaganda e uso de implantes hormonais com gestrinona para fins estéticos — medida que depois foi ratificada em notas técnicas e comunicados oficiais. A agência também lembra que testosterona é substância de controle especial; seu uso deve ser médico, com indicação e acompanhamento, e não para “melhora estética”. linguateca.pt+2Portal Leo Dias+2

Contexto da fala de Virginia

Nos bastidores de sua coroação como Rainha de Bateria da Grande Rio, Virginia disse que não usa anabolizantes, mas admitiu já ter usado o chip, que “libera testosterona e gestrinona”, e que a voz “engrossou com o tempo”. A entrevista foi ao ar no canal de Léo Dias e repercutiu na imprensa de celebridades. PurePeople+1

Atenção: Implantes hormonais e esteroides sem indicação clínica podem causar efeitos adversos (alterações vocais, acne, queda de cabelo, distúrbios hepáticos, cardiovasculares e reprodutivos). Procure endocrinologista e siga apenas prescrição médica. Portal Leo Dias

Fonte: Purepeople; Anvisa (notas e comunicado); CNN Brasil. linguateca.pt+3PurePeople+3linguateca.pt+3

Redigido por ContilNet