Repórter nega traição após perseguição policial com diretor do SBT na Bahia

A jornalista Lara Linhares, do programa Alô Juca (TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia), se pronunciou nas redes sociais após rumores de que estaria traindo o marido com o diretor da atração, Jamerson Oliveira. A polêmica começou quando Jamerson foi interceptado e detido em Salvador depois de fugir de viaturas, ignorar sinais de parada e avançar semáforos. No carro, também estava Lara, que foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Já Jamerson foi autuado por suspeita de embriaguez ao volante e liberado após pagamento de fiança.

Os boatos ganharam força quando o jornalista José Eduardo “Bocão” afirmou que a dupla teria saído de um motel antes da perseguição. Em nota publicada no Instagram, Lara negou qualquer relação extraconjugal e disse que a versão que circula “não corresponde aos fatos”. A repórter acrescentou que confia na apuração da Justiça e reforçou que mantém seu casamento e vida pessoal preservados.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet