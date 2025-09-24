Rio Acre volta a ultrapassar os 2 metros e alcança maior nível desde julho na capital; veja medição

O Rio Acre amanheceu nesta quarta-feira (24) com 2,60 metros em Rio Branco, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h17 e representa a primeira vez que o manancial volta a ultrapassar os 2 metros desde o início de julho.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a última vez que o rio esteve na marca dos 2 metros foi no dia 2 de julho. O boletim também informa que não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas na capital acreana.

Apesar da elevação recente, o nível atual ainda está bem distante das cotas de alerta e transbordo, estabelecidas em 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.