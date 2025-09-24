24/09/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”

Rio Acre volta a ultrapassar os 2 metros e alcança maior nível desde julho na capital; veja medição

Apesar da elevação recente, o nível atual ainda está bem distante das cotas de alerta e transbordo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Rio Acre amanheceu nesta quarta-feira (24) com 2,60 metros em Rio Branco, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. A medição foi realizada às 5h17 e representa a primeira vez que o manancial volta a ultrapassar os 2 metros desde o início de julho.

O Rio Acre voltou a subir nesta quarta-feira na capital/ Foto: ContilNet

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a última vez que o rio esteve na marca dos 2 metros foi no dia 2 de julho. O boletim também informa que não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas na capital acreana.

Apesar da elevação recente, o nível atual ainda está bem distante das cotas de alerta e transbordo, estabelecidas em 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost