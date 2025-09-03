Rio Branco inicia implantação gratuita de DIU para prevenir gravidez na adolescência

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira (2) a campanha “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”, voltada à prevenção da gravidez precoce. A ação disponibiliza gratuitamente o dispositivo intrauterino (DIU) Mirena para adolescentes de 14 a 18 anos.

A iniciativa é considerada um marco para a saúde pública no Acre, já que coloca a capital entre as primeiras cidades da Região Norte a oferecer o método contraceptivo de longa duração. O objetivo é ampliar o acesso das jovens a opções seguras de planejamento reprodutivo e reduzir os altos índices de gestação não intencional.

Segundo a coordenadora estadual da Saúde do Adolescente, Luciana Freire, a proposta integra a estratégia do governo para o período de 2024 a 2027. “Queremos garantir que essas adolescentes possam planejar a vida de forma segura, evitando consequências como evasão escolar e mortalidade materna e infantil”, explicou.

O custo do DIU é elevado, mas na rede pública será oferecido sem cobrança. As inserções começam a ser feitas regularmente a partir do dia 9 de setembro na UBS Eduardo Asmar, no bairro XV.

As adolescentes interessadas podem procurar qualquer Unidade Básica de Saúde, URAPs ou a Policlínica Barral y Barral para agendamento. Ao todo, 120 dispositivos foram destinados inicialmente ao município.

Com informações Secom Prefeitura de Rio Branco