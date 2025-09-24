24/09/2025
Universo POP
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois

Rio Branco oferece oportunidade de regularização fiscal a comerciantes com até 90% de desconto

A Prefeitura alerta que, conforme a legislação vigente, o acúmulo de três parcelas em atraso pode resultar na perda da concessão do ponto comercial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Rio Branco lançou o programa Concessionário Legal, voltado para auxiliar permissionários a regularizarem pendências fiscais junto ao município. A iniciativa oferece até 90% de desconto em juros e multas, além de parcelamento em até 60 vezes, garantindo segurança jurídica e oportunidade de quitação de débitos.

O projeto pretende renegociar dividas dos lojistas/Foto: Val Fernandes

Para facilitar a adesão, a Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) montou uma equipe de atendimento especial no Centro Comercial Aziz Abucater, que começou a atender nesta quarta-feira (24) e permanecerá até sexta-feira (26). O atendimento também será realizado no Shopping Aquirí.

O programa tem atraído comerciantes antigos da cidade. O permissionário Vicente de Paula, que atua no ramo farmacêutico há 19 anos, destacou que a iniciativa permite manter suas obrigações em dia. “Sou criterioso em relação às dívidas, não gosto de dever. Espero que, com essa concessão, a gente chegue a um denominador comum e que tudo dê certo”, afirmou.

Vicente Paula é um dos concessionários que serão beneficiados/Foto: Val Fernandes

Outro comerciante, Júnio Freitas, com 20 anos de concessão no Centro Comercial Aziz Abucater, reforçou a importância de manter os tributos em dia como forma de ter voz na cobrança por melhorias do poder público. “Quando você está em dia, tem voz para cobrar melhorias. Agora, se estiver devendo, não tem como reclamar”, disse.

O comerciante Júnior Freitas tem 20 anos de concessão/Foto: Val Fernandes

Segundo o secretário municipal de Finanças, Wilson Leite, Rio Branco conta atualmente com cerca de 1.200 permissionários atuando no Aziz Abucater e no Shopping Aquirí, mas a inadimplência ultrapassa 70%. “Com o programa, estamos oferecendo aos comerciantes a chance de regularização. Não é interesse do município retomar concessões, mas precisamos cumprir a lei. O permissionário que não estiver em dia pode perder o direito ao seu espaço”, explicou.

A Prefeitura alerta que, conforme a legislação vigente, o acúmulo de três parcelas em atraso pode resultar na perda da concessão do ponto comercial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost