Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’

A cantora Roberta Miranda revelou, nesta sexta-feira (5), durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, que guarda mágoas de Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021). Segundo a artista, divergências e situações desagradáveis foram determinantes para que ela recusasse participar do filme em homenagem à rainha da sofrência.

De acordo com Roberta, a postura de Ruth e da equipe responsável pela cinebiografia foi decisiva para sua negativa. “Esse povo só pensa em dinheiro. A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar desse momento”, declarou ao vivo.

A cantora também relembrou um episódio ocorrido logo após a morte trágica de Marília, em novembro de 2021. Ela contou que enviou flores como forma de apoio, mas o presente não foi aceito pela mãe da artista. “Fiquei bastante chateada com a Ruth. Mandei flores para ela, mas não quis receber. As flores ficaram murchando lá”, relatou.

Além disso, Roberta mencionou uma tentativa frustrada de parceria musical com Marília Mendonça. Segundo ela, apesar do interesse mútuo, a comunicação passou a ser intermediada por empresários e produtores, o que a desmotivou a seguir com o projeto. “Nós marcamos de fazer. Liguei para Marília uma, duas vezes, mas depois me pediram para tratar com o produtor. Não é que eu seja metida, mas acredito que artista tem que falar com artista, porque a nossa linguagem é diferente”, explicou