Saiba qual time mais gastou na 2ª janela de transferências brasileira

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro chegou ao fim nessa terça-feira (2/9) e movimentou cifras históricas. No total, os clubes da Série A investiram R$ 1,114 bilhão em 110 contratações, consolidando este como o período mais caro já registrado no meio do ano.
O Flamengo foi o grande protagonista do mercado, gastando R$ 277 milhões na chegada de quatro reforços de peso: Samuel Lino, Emerson Royal, Carrascal e Saúl. Na ponta oposta, o Corinthians foi o clube que menos investiu, trazendo apenas Vitinho, sem custos.
Times que mais gastaram na 2ª janela:
-
Flamengo: R$ 277 milhões (4 contratações)
-
Palmeiras: R$ 249 milhões (5 contratações)
-
Botafogo: R$ 164 milhões (5 contratações)
-
Bahia: R$ 91 milhões (4 contratações)
-
Cruzeiro: R$ 70 milhões (4 contratações)
-
Santos: R$ 52 milhões (8 contratações)
-
Fluminense: R$ 49 milhões (3 contratações)
-
Fortaleza: R$ 37 milhões (11 contratações)
-
Atlético-MG: R$ 35 milhões (4 contratações)
-
Bragantino: R$ 28 milhões (3 contratações)
-
Internacional: R$ 22 milhões (2 contratações)
-
Vasco: R$ 20 milhões (5 contratações)
-
Grêmio: R$ 11 milhões (7 contratações)
-
São Paulo: R$ 4 milhões (4 contratações)
-
Sport: R$ 2 milhões (11 contratações)
-
Ceará: R$ 600 mil (6 contratações)
-
Juventude: R$ 200 mil (11 contratações)
-
Vitória: custo zero (7 contratações)
-
Mirassol: custo zero (5 contratações)
-
Corinthians: custo zero (1 contratação)
📌 Fonte: Transfermarkt e clubes
✍️ Redigido por ContilNet