Saiba qual time mais gastou na 2ª janela de transferências brasileira

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro chegou ao fim nessa terça-feira (2/9) e movimentou cifras históricas. No total, os clubes da Série A investiram R$ 1,114 bilhão em 110 contratações, consolidando este como o período mais caro já registrado no meio do ano.

O Flamengo foi o grande protagonista do mercado, gastando R$ 277 milhões na chegada de quatro reforços de peso: Samuel Lino, Emerson Royal, Carrascal e Saúl. Na ponta oposta, o Corinthians foi o clube que menos investiu, trazendo apenas Vitinho, sem custos.

Times que mais gastaram na 2ª janela:

Flamengo : R$ 277 milhões (4 contratações)

Palmeiras : R$ 249 milhões (5 contratações)

Botafogo : R$ 164 milhões (5 contratações)

Bahia : R$ 91 milhões (4 contratações)

Cruzeiro : R$ 70 milhões (4 contratações)

Santos : R$ 52 milhões (8 contratações)

Fluminense : R$ 49 milhões (3 contratações)

Fortaleza : R$ 37 milhões (11 contratações)

Atlético-MG : R$ 35 milhões (4 contratações)

Bragantino : R$ 28 milhões (3 contratações)

Internacional : R$ 22 milhões (2 contratações)

Vasco : R$ 20 milhões (5 contratações)

Grêmio : R$ 11 milhões (7 contratações)

São Paulo : R$ 4 milhões (4 contratações)

Sport : R$ 2 milhões (11 contratações)

Ceará : R$ 600 mil (6 contratações)

Juventude : R$ 200 mil (11 contratações)

Vitória : custo zero (7 contratações)

Mirassol : custo zero (5 contratações)

Corinthians: custo zero (1 contratação)

📌 Fonte: Transfermarkt e clubes

