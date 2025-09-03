Saiba qual time mais gastou na 2ª janela de transferências brasileira

Flamengo lidera o ranking, enquanto Corinthians foi quem menos contratou

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro chegou ao fim nessa terça-feira (2/9) e movimentou cifras históricas. No total, os clubes da Série A investiram R$ 1,114 bilhão em 110 contratações, consolidando este como o período mais caro já registrado no meio do ano.

Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo foi o grande protagonista do mercado, gastando R$ 277 milhões na chegada de quatro reforços de peso: Samuel Lino, Emerson Royal, Carrascal e Saúl. Na ponta oposta, o Corinthians foi o clube que menos investiu, trazendo apenas Vitinho, sem custos.

Times que mais gastaram na 2ª janela:

  • Flamengo: R$ 277 milhões (4 contratações)

  • Palmeiras: R$ 249 milhões (5 contratações)

  • Botafogo: R$ 164 milhões (5 contratações)

  • Bahia: R$ 91 milhões (4 contratações)

  • Cruzeiro: R$ 70 milhões (4 contratações)

  • Santos: R$ 52 milhões (8 contratações)

  • Fluminense: R$ 49 milhões (3 contratações)

  • Fortaleza: R$ 37 milhões (11 contratações)

  • Atlético-MG: R$ 35 milhões (4 contratações)

  • Bragantino: R$ 28 milhões (3 contratações)

  • Internacional: R$ 22 milhões (2 contratações)

  • Vasco: R$ 20 milhões (5 contratações)

  • Grêmio: R$ 11 milhões (7 contratações)

  • São Paulo: R$ 4 milhões (4 contratações)

  • Sport: R$ 2 milhões (11 contratações)

  • Ceará: R$ 600 mil (6 contratações)

  • Juventude: R$ 200 mil (11 contratações)

  • Vitória: custo zero (7 contratações)

  • Mirassol: custo zero (5 contratações)

  • Corinthians: custo zero (1 contratação)

📌 Fonte: Transfermarkt e clubes
✍️ Redigido por ContilNet

