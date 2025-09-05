Saiba quem é a filha de Kim Jong-un, possível sucessora na Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, compareceu ao desfile militar na China que comemorou a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial na quarta-feira (3). Junto a ele, a filha fez uma aparição inesperada.

Por ser um país fechado, a Coreia do Norte nunca revelou o nome ou a idade exata da herdeira, mas autoridades da inteligência sul-coreana a identificam como Kim Ju-ae. Muitos especulam que ela pode ser a potencial sucessora de Kim na dinastia da Coreia do Norte.

Veja tudo o que se sabe sobre a filha de Kim Jong-un

Em setembro de 2013, Dennis Rodman, um ex-jogador de basquete americano, revelou que Kim Jong-un tinha uma filha quando visitou a capital Pyongyang, declarando ao jornal britânico The Guardian: “Eu segurei a bebê deles, Ju-ae, e também conversei com a esposa (de Kim)”.

Mas, somente em 2022, a existência de Ju-ae foi comprovada, quando a mídia estatal norte-coreana afirmou que o líder Kim estava acompanhado da “amada” filha enquanto supervisionava o lançamento de um míssil balístico intercontinental. Fotos que foram divulgadas mostram os dois de mãos dadas.

Mesmo que a mídia estatal tenha confirmado a existência da filha, nenhum nome ou idade foram revelados.

Há diferentes relatos sobre a idade exata e o ano de nascimento de Ju-ae; estima-se que ela esteja agora na pré-adolescência ou início da adolescência, embora isso seja baseado principalmente no testemunho de Rodman, e não está claro quantos meses ela tinha quando ele conheceu a família.

Nesses últimos anos, a suposta filha do líder fez outras aparições públicas em eventos, sempre ao lado do pai.

As primeiras aparições de Kim Ju-ae

Meses após ter a existência confirmada, Kim Ju-ae apareceu em um desfile que marcou o aniversário de fundação do Exército Popular Coreano. A mídia estatal começou a se referir a ela como a “respeitada” filha do líder.

Em março do mesmo ano, ela compareceu em outro teste de lançamento de míssil junto a Kim Jong-un.

No começo de setembro, a filha do líder foi vista sentada ao lado do pai na plataforma VIP de um desfile militar que celebrava a fundação do país como uma república. Pak Jong Chon, um alto oficial militar e representante de Kim Jong-un na Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, foi visto ajoelhado ao lado dela respeitosamente e falando em seu ouvido.

A última aparição do ano foi no final de novembro, em uma recepção comemorativa ao sucesso do lançamento de um satélite de reconhecimento. Ju-ae foi vista na mesa principal com seu pai, ainda com aparência infantil e vestindo uma camisa com uma insígnia do programa espacial do país.

Abraço em Kim Jong-un e encontro com diplomata

Kim Ju-ae começou o ano de forma pública, comparecendo a um concerto de Ano Novo, no dia 1° de janeiro, e foi vista beijando o rosto do pai e tocando-o brevemente no queixo, uma demonstração física pública quase sem precedentes com o líder.

Ainda no mesmo mês, ela acompanhou o pai em uma orientação de campo em uma granja avícola.

Em outubro, a filha do líder encontrou o embaixador russo na Coreia do Norte, Alexandr Matsegora, em um evento que marca a fundação do Partido dos Trabalhadores, apertando as mãos enquanto fala em seu ouvido. Essa foi a primeira vez que ela foi vista em um ambiente diplomático.

Em 2025, até o momento, já foram registradas cinco aparições da possível sucessora norte-coreana.

Últimas aparições da possível sucessora da Coreia do Norte

Em abril deste ano, a filha acompanhou Kim Jong-un no lançamento de um contratorpedeiro da Marinha.

Um mês depois, Ju-ae acompanhou o pai em uma visita à embaixada russa no 80º aniversário da vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial. O embaixador Matsegora foi fotografado dando um beijo na bochecha dela.

No dia 15 de junho, ela acompanhou o pai inspecionando uma fábrica de armas, de terno branco e aparentando ainda mais maturidade. Em fotos da mídia estatal, cuidadosamente selecionadas para publicação, ela é vista em destaque em primeiro plano.

Ainda no mesmo mês, em 25 de junho, Kim Ju-ae compareceu à inauguração oficial do resort de férias Wonsan, na costa leste, outro projeto ambicioso de Kim Jong-un. A mídia estatal mostrou Ju-ae mais alta que a mãe, vestindo um tailleur e com o mesmo destaque de Kim Jong-un.

Cinco dias depois, ela foi a um show com Kim Jong-un e a ministra da cultura russa, Olga Lyubimova, onde fotos de tropas norte-coreanas na Rússia aparecem no cenário do palco.

A sua última aparição, até o momento, aconteceu há poucos dias. Ju-ae foi a segunda a desembarcar de um trem, atrás de Kim Jong-un. Eles foram a Pequim para celebrar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Outras imagens mostraram ela se juntando a Kim Jong-un e ao presidente russo Vladimir Putin em um carro antes da reunião bilateral dos líderes.

Próxima líder da Coreia do Norte?

A Coreia do Norte tem sido governada como uma ditadura hereditária desde sua fundação em 1948 por Kim Il Sung. O filho, Kim Jong Il, assumiu após a morte do pai em 1994, e Kim Jong-un assumiu o poder 17 anos depois, quando Kim Jong Il morreu.

Dada a importância da dinastia familiar, a estreia pública da filha de Kim provoca especulações de que ela poderia estar sendo preparada para se tornar a sucessora – com opiniões divergentes entre especialistas.

Por mais que haja especulações sobre outros possíveis filhos de Kim Jong-un, as últimas aparições de Ju-ae alimentam ainda mais a teoria de que ela será a próxima a governar o país.

Alguns apontaram para a forma de como ela é retratada na mídia estatal norte-coreana – descrita como “amada” e “respeitada” – como um sinal de que ela pode ter status especial.

Analistas dizem que sua primeira viagem ao exterior a confirma como uma provável “favorita” para se tornar a próxima líder suprema da Coreia do Norte.