Semana de ouro nos concursos: 8 editais abrem inscrições nesta semana

A segunda semana de setembro chega com uma leva de chances no serviço público. Entre 8 e 14 de setembro, oito frentes de editais abrem inscrições para níveis médio, técnico e superior, em áreas que vão do administrativo ao fiscal, passando por saúde, educação e segurança.
A seguir, um guia direto e limpo do que entra no radar nesta semana — e um checklist rápido para você se inscrever sem escorregar em prazo.
- Concurso CORE SP
- Concurso AleAM
- Concurso PM SP
- Concurso TJ SP
- Concurso SEDF temporários
- Concurso BRDE
- Concurso MP SP
- Concurso Goiás Fomento
8 editais que abrem inscrições nesta semana (8 a 14/9)
-
Área Administrativa (estaduais e federais)
Cargos de assistente e analista administrativo, com foco em suporte a gestão, contratos e orçamento.
-
Controle e Auditoria
Vagas para analista de controle interno e auditor, com ênfase em contabilidade pública e finanças.
-
Fisco (municipal/estadual)
Oportunidades para fiscal de tributos e auditor fiscal, exigindo principalmente nível superior.
-
Segurança Pública
Editais de corporações policiais (administrativo e operacionais), além de guardas municipais.
-
Saúde
Cargos para técnico/analista em saúde, enfermeiro, farmacêutico e perfis multiprofissionais.
-
Educação
Vagas em redes municipais/estaduais e instituições de ensino (docência e apoio pedagógico/administrativo).
-
Tribunais e Ministérios Públicos
Cargos de técnico e analista judiciário, com lotações em diversas regiões.
-
Conselhos Profissionais e Agências
Oportunidades em autarquias de regulamentação com perfis administrativos, fiscalização e TI.
Dica: confirme sempre o cronograma oficial da banca (datas de inscrição, provas e valores) e o horário de Brasília para pagamento de GRU/boletos.
Checklist para a inscrição perfeita
-
Leitura do edital: requisitos, escolaridade, lotação e etapas.
-
Documentos em mãos: CPF, RG, laudos (se for o caso) e comprovantes para isenção.
-
Banca: crie/valide seu cadastro com antecedência.
-
Pagamento: quite a taxa no mesmo dia da geração do boleto/PIX para evitar imprevistos.
-
Provas: marque a data no calendário e planeje deslocamento com folga.
O que esperar das provas
-
Objetiva: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Informática e conhecimentos específicos da área.
-
Discursiva/Redação: frequência crescente, especialmente para nível superior.
-
Títulos/TAF/Exames: variam conforme carreira (atenção aos anexos do edital).
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet