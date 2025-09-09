Semana de ouro nos concursos: 8 editais abrem inscrições nesta semana

A segunda semana de setembro chega com uma leva de chances no serviço público. Entre 8 e 14 de setembro, oito frentes de editais abrem inscrições para níveis médio, técnico e superior, em áreas que vão do administrativo ao fiscal, passando por saúde, educação e segurança.

A seguir, um guia direto e limpo do que entra no radar nesta semana — e um checklist rápido para você se inscrever sem escorregar em prazo.

8 editais que abrem inscrições nesta semana (8 a 14/9)

Área Administrativa (estaduais e federais)

Cargos de assistente e analista administrativo, com foco em suporte a gestão, contratos e orçamento. Controle e Auditoria

Vagas para analista de controle interno e auditor, com ênfase em contabilidade pública e finanças. Fisco (municipal/estadual)

Oportunidades para fiscal de tributos e auditor fiscal, exigindo principalmente nível superior. Segurança Pública

Editais de corporações policiais (administrativo e operacionais), além de guardas municipais. Saúde

Cargos para técnico/analista em saúde, enfermeiro, farmacêutico e perfis multiprofissionais. Educação

Vagas em redes municipais/estaduais e instituições de ensino (docência e apoio pedagógico/administrativo). Tribunais e Ministérios Públicos

Cargos de técnico e analista judiciário, com lotações em diversas regiões. Conselhos Profissionais e Agências

Oportunidades em autarquias de regulamentação com perfis administrativos, fiscalização e TI.

Dica: confirme sempre o cronograma oficial da banca (datas de inscrição, provas e valores) e o horário de Brasília para pagamento de GRU/boletos.

Checklist para a inscrição perfeita

Leitura do edital : requisitos, escolaridade, lotação e etapas.

Documentos em mãos : CPF, RG, laudos (se for o caso) e comprovantes para isenção.

Banca : crie/valide seu cadastro com antecedência.

Pagamento : quite a taxa no mesmo dia da geração do boleto/PIX para evitar imprevistos.

Provas: marque a data no calendário e planeje deslocamento com folga.

O que esperar das provas

Objetiva : Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática, Informática e conhecimentos específicos da área.

Discursiva/Redação : frequência crescente, especialmente para nível superior.

Títulos/TAF/Exames: variam conforme carreira (atenção aos anexos do edital).

