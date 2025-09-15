Senar-Acre incentiva novas liderançãs do agro com o CNA Jovem; saiba mais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Acre (Senar – Acre) realizou o terceiro e último encontro presencial da etapa estadual do CNA Jovem 2025, reunindo os três jovens finalistas: Gabriel D’ner, Sabrina Silva e Valdir Alves. As iniciativas, apresentadas no início deste mês, tiveram como foco a regularização fundiária ambiental, tema essencial para o fortalecimento e a sustentabilidade do agronegócio no Acre.

As apresentações foram avaliadas por uma equipe composta pelo presidente da Faeac, Assuero Veronez; pelo superintendente do Senar – AC, Mauro Marcello; pela gerente técnica da instituição e gestora do programa no estado, Márcia Cristina Freire; e por Manoela Souza e Yara Furtado, ambas instrutoras desta edição. Também prestigiaram o encontro convidados especiais, como o vice-reitor da Ufac e engenheiro agrônomo, Josimar Batista Ferreira, e Quelyson Souza, da coordenação de projetos especiais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

“O CNA Jovem é uma oportunidade única de preparar as novas gerações para assumir um papel de liderança no agronegócio. O Acre tem jovens muito talentosos e comprometidos, e é gratificante ver que eles estão pensando em soluções reais para o desenvolvimento sustentável do setor. Esse é um investimento no presente e no futuro do agro acreano.” – Assuero Veronez, presidente da Faeac.

“O Senar tem a missão de capacitar e apoiar os produtores rurais e suas famílias. Por meio do CNA Jovem, conseguimos despertar e valorizar a liderança nos jovens que vão conduzir o setor nos próximos anos. O trabalho que vimos aqui demonstra que o Acre está preparado para contribuir com ideias inovadoras, fortalecendo ainda mais a nossa agropecuária.” – Mauro Marcello, superintendente do Senar – AC.

Jovens protagonistas

O médico veterinário Gabriel D’ner, formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), destacou que o agronegócio sempre esteve presente em sua trajetória: “O agro me acompanha a vida toda, e tenho o desejo de contribuir positivamente com o setor no meu estado. Temos um potencial enorme, que com alguns ajustes pode crescer ainda mais. Como futuros líderes do agro, pretendemos trazer soluções inovadoras e transformadoras.”

Já Valdir Alves, agente territorial do Sebrae, reforçou a importância de abrir novas oportunidades para o campo: “Nosso estado sempre teve grande potencial para o desenvolvimento do agro, e participando desta edição do CNA Jovem podemos identificar mais oportunidades para fortalecer a comunidade rural, capacitando e abrindo portas para o crescimento da qualidade de vida no campo.”

“Nosso tema de trabalho é extremamente importante, e de modo geral estamos com expectativas altas e seguimos firmes e fortes no aguardo do resultado da próxima fase. Além disso, queremos que nossas iniciativas consigam se concretizar na prática, no campo, onde elas são necessárias”, disse Sabrina Silva, técnica agrícola e estudante de medicina veterinária na Ufac.

A gerente técnica do Senar – Acre, Márcia Cristina Freire, ressaltou a qualidade das iniciativas apresentadas: “Foram feitas as apresentações das iniciativas, e aguardamos ansiosamente pelo resultado, que será divulgado no dia 26 deste mês. Temos grandes expectativas para que todos possam participar da etapa nacional, que terá culminância em Brasília (DF).”

O engenheiro agrônomo e vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira, destacou a relevância do programa: “É muito importante participar desta ação. Reconhecer jovens talentos é fundamental para inovar qualquer setor, e o agro está em constante mudança e adaptação.”

Representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Quelyson Souza avaliou as propostas apresentadas como promissoras e inovadoras: “Os jovens pesquisadores trouxeram novas óticas e perspectivas interessantes de como solucionar gargalos do setor. Soluções palpáveis sempre são bem-vindas para unir instituições e movimentar o trabalho em equipe em prol do agro acreano.”

Próximos passos

O resultado final da etapa estadual será divulgado em 26 de setembro, quando será revelado qual dos jovens representará o Acre na etapa nacional do CNA Jovem 2025. A edição deste ano, a sexta na história do programa, se encerrará em dezembro, em Brasília (DF), com um grande encontro de lideranças do setor agropecuário.

Sobre o programa

O CNA Jovem é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que tem como objetivo identificar, incentivar e apoiar lideranças juvenis no agro. O programa acontece em etapas estaduais, regionais e culmina em um encontro nacional, reunindo jovens de todo o país para desenvolver projetos capazes de impactar positivamente o futuro do agronegócio brasileiro.