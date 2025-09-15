Senar-Acre incentiva novas liderançãs do agro com o CNA Jovem; saiba mais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Acre (Senar – Acre) realizou o terceiro e último encontro presencial da etapa estadual do CNA Jovem 2025, reunindo os três jovens finalistas: Gabriel D’ner, Sabrina Silva e Valdir Alves. As iniciativas, apresentadas no início deste mês, tiveram como foco a regularização fundiária ambiental, tema essencial para o fortalecimento e a sustentabilidade do agronegócio no Acre.

Finalistas da fase estadual da 6ª edição/Foto: Ascom

As apresentações foram avaliadas por uma equipe composta pelo presidente da Faeac, Assuero Veronez; pelo superintendente do Senar – AC, Mauro Marcello; pela gerente técnica da instituição e gestora do programa no estado, Márcia Cristina Freire; e por Manoela Souza e Yara Furtado, ambas instrutoras desta edição. Também prestigiaram o encontro convidados especiais, como o vice-reitor da Ufac e engenheiro agrônomo, Josimar Batista Ferreira, e Quelyson Souza, da coordenação de projetos especiais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Iniciativas foram apresentadas na sede do Senar – AC/Foto: Ascom

“O CNA Jovem é uma oportunidade única de preparar as novas gerações para assumir um papel de liderança no agronegócio. O Acre tem jovens muito talentosos e comprometidos, e é gratificante ver que eles estão pensando em soluções reais para o desenvolvimento sustentável do setor. Esse é um investimento no presente e no futuro do agro acreano.” – Assuero Veronez, presidente da Faeac.

“O Senar tem a missão de capacitar e apoiar os produtores rurais e suas famílias. Por meio do CNA Jovem, conseguimos despertar e valorizar a liderança nos jovens que vão conduzir o setor nos próximos anos. O trabalho que vimos aqui demonstra que o Acre está preparado para contribuir com ideias inovadoras, fortalecendo ainda mais a nossa agropecuária.” – Mauro Marcello, superintendente do Senar – AC.

Programa incentiva novas lideranças do agro/Foto: Ascom

Jovens protagonistas

O médico veterinário Gabriel D’ner, formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), destacou que o agronegócio sempre esteve presente em sua trajetória: “O agro me acompanha a vida toda, e tenho o desejo de contribuir positivamente com o setor no meu estado. Temos um potencial enorme, que com alguns ajustes pode crescer ainda mais. Como futuros líderes do agro, pretendemos trazer soluções inovadoras e transformadoras.”

Gabriel D’ner, finalista da 6ª edição/Foto: Ascom

Já Valdir Alves, agente territorial do Sebrae, reforçou a importância de abrir novas oportunidades para o campo: “Nosso estado sempre teve grande potencial para o desenvolvimento do agro, e participando desta edição do CNA Jovem podemos identificar mais oportunidades para fortalecer a comunidade rural, capacitando e abrindo portas para o crescimento da qualidade de vida no campo.”

Valdir Alves, finalista da 6ª edição/Foto: Ascom

“Nosso tema de trabalho é extremamente importante, e de modo geral estamos com expectativas altas e seguimos firmes e fortes no aguardo do resultado da próxima fase. Além disso, queremos que nossas iniciativas consigam se concretizar na prática, no campo, onde elas são necessárias”, disse Sabrina Silva, técnica agrícola e estudante de medicina veterinária na Ufac.

Sabrina Silva, finalista da 6ª edição/Foto: Ascom

A gerente técnica do Senar – Acre, Márcia Cristina Freire, ressaltou a qualidade das iniciativas apresentadas: “Foram feitas as apresentações das iniciativas, e aguardamos ansiosamente pelo resultado, que será divulgado no dia 26 deste mês. Temos grandes expectativas para que todos possam participar da etapa nacional, que terá culminância em Brasília (DF).”

Márcia Cristina, gerente técnica do Senar – AC/Foto: Ascom

O engenheiro agrônomo e vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira, destacou a relevância do programa: “É muito importante participar desta ação. Reconhecer jovens talentos é fundamental para inovar qualquer setor, e o agro está em constante mudança e adaptação.”

Representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Quelyson Souza avaliou as propostas apresentadas como promissoras e inovadoras: “Os jovens pesquisadores trouxeram novas óticas e perspectivas interessantes de como solucionar gargalos do setor. Soluções palpáveis sempre são bem-vindas para unir instituições e movimentar o trabalho em equipe em prol do agro acreano.”

Equipe da fase estadual reunida no terceiro encontro presencial/Foto: Ascom

Instrutoras Manoela Souza e Yara Furtado/Foto: Ascom

Próximos passos

O resultado final da etapa estadual será divulgado em 26 de setembro, quando será revelado qual dos jovens representará o Acre na etapa nacional do CNA Jovem 2025. A edição deste ano, a sexta na história do programa, se encerrará em dezembro, em Brasília (DF), com um grande encontro de lideranças do setor agropecuário.

Sobre o programa

O CNA Jovem é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) que tem como objetivo identificar, incentivar e apoiar lideranças juvenis no agro. O programa acontece em etapas estaduais, regionais e culmina em um encontro nacional, reunindo jovens de todo o país para desenvolver projetos capazes de impactar positivamente o futuro do agronegócio brasileiro.

