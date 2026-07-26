26/07/2026
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Reconstrução da BR-364, concurso e felino raro no Acre

Concurso, polícia, política, cotidiano e mais: veja as mais lidas da semana no ContilNet

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 26/07/2026 às 14:24
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Reconstrução da BR-364, concurso e felino raro no Acre
DNIT apresenta projeto de reconstrução da BR-364/Foto: Reprodução
Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

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DNIT apresenta projeto de R$ 5 bi para reconstrução definitiva da BR-364

DNIT apresenta projeto de R$ 5 bi para reconstrução definitiva da BR-364

A previsão do órgão é concluir o processo licitatório nas próximas semanas | Foto: Reprodução

A reconstrução definitiva da BR-364, principal corredor terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do Acre, foi apresentada nesta terça-feira (21) ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Durante a reunião, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, detalhou o projeto, que prevê uma nova estrutura para a rodovia e um investimento estimado em R$ 5 bilhões.

Detran republica lista de selecionados para a CNH Social

Detran republica lista de selecionados para a CNH Social

Aprovados terão 20 dias úteis para realizar a matrícula/ Foto: Ilustrativa

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) republicou, na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial do Estado, a lista dos candidatos selecionados para o Programa CNH Social, na modalidade CNH Rural.

Acreano é assassinado na Bolívia e corpo é encontrado em estrada; três são presos

Acreano é assassinado na Bolívia e corpo é encontrado em estrada; três são presos

Um homem identificado Mateus Araújo, de 32 anos, natural de Cruzeiro do Sul (AC), foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (20), no departamento de Pando, na Bolívia.

Programa oferece auxílio de R$ 3 mil para universitários; inscrições estão abertas

Programa oferece auxílio de R$ 3 mil para universitários; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Programa de Apoio Financeiro Universitário 2026, iniciativa que irá conceder 2 mil bolsas no valor de R$ 3 mil para estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em universidades conveniadas de todo o Brasil.

Câmara de Rio Branco anuncia concurso público para as próximas semanas

Câmara de Rio Branco anuncia concurso público para as próximas semanas

Foto: Reprodução

Os moradores da capital acreana e concurseiros de municípios vizinhos ganharam um excelente motivo para acelerar o ritmo de estudos neste segundo semestre. A Câmara Municipal de Rio Branco (AC) avançou de forma decisiva nos trâmites burocráticos internos e definiu os parâmetros centrais para a realização de seu próximo concurso público, destinado a reestruturar o quadro permanente de servidores da instituição.

Fartura da piracema faz preço do mandim cair para R$ 10 o quilo em Sena

Fartura da piracema faz preço do mandim cair para R$ 10 o quilo em Sena

A comercialização do peixe também contribui para o aquecimento da economia local | Foto: ContilNet

A fartura de peixes durante o período da piracema tem refletido diretamente no bolso dos consumidores em Sena Madureira. Nesta quarta-feira (22), o quilo do mandim está sendo comercializado por apenas R$ 10, um dos menores preços registrados nos últimos meses no município.

Empresário sofre acidente e capota caminhonete em rodovia do Acre

Empresário sofre acidente e capota caminhonete em rodovia do Acre

O empresário Ivan Neto Lima da Silva, de 27 anos, ficou gravemente ferido após a caminhonete que conduzia capotar na manhã desta terça-feira (21), no km 68 da BR-317, nas proximidades da usina Alcobrás, no município de Capixaba, interior do Acre.

Felino raro é flagrado atravessando rio a nado no Acre; veja vídeo

Felino raro é flagrado atravessando rio a nado no Acre; veja vídeo

turistas gravam gato-maracajá atravessando rio a nado na floresta | Foto: André Silva

Um grupo de turistas viveu um momento raro durante um passeio pela Serra do Divisor, em Mâncio Lima. Enquanto retornavam das cachoeiras pelo Rio Moa, os visitantes avistaram um gato-maracajá atravessando o rio a nado.

Governo muda regra do IPVA no Acre; veja quem poderá pedir isenção retroativa

Governo muda regra do IPVA no Acre; veja quem poderá pedir isenção retroativa

Nova lei foi publicada no DOE desta quarta-feira/Foto: Reprodução

Quem tem direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Acre poderá solicitar o benefício de forma retroativa em situações específicas. A mudança foi oficializada com a sanção da Lei Complementar nº 524, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22).

Alguém tentou roubar a cena no evento de Jéssica e Mailza — e precisou ser contida

Alguém tentou roubar a cena no evento de Jéssica e Mailza — e precisou ser contida

Jéssica e Mailza chegam ao evento juntas/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A pré-campanha da governadora Mailza Assis (Progressistas) ganhou mais força nesta terça-feira (22) com a aliança fechada e selada com a ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB, apresentada como sua vice na chapa que disputará o Governo nas eleições de 2026.

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