Reconstrução da BR-364, concurso e felino raro no Acre

Estão abertas as inscrições para o Programa de Apoio Financeiro Universitário 2026, iniciativa que irá conceder 2 mil bolsas no valor de R$ 3 mil para estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em universidades conveniadas de todo o Brasil.

Os moradores da capital acreana e concurseiros de municípios vizinhos ganharam um excelente motivo para acelerar o ritmo de estudos neste segundo semestre. A Câmara Municipal de Rio Branco (AC) avançou de forma decisiva nos trâmites burocráticos internos e definiu os parâmetros centrais para a realização de seu próximo concurso público, destinado a reestruturar o quadro permanente de servidores da instituição.