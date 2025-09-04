Servidores da Educação do Acre fazem paralisação por reajuste salarial nesta quinta-feira

Servidores da rede estadual de ensino no Acre irão paralisar as atividades nesta quinta-feira (4) em protesto pela retomada de 10% do valor de referência de seus salários. O movimento, liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), vai se concentrar em frente ao novo prédio da Secretaria de Estado de Educação, no Palácio do Comércio II, em Rio Branco. Até o momento, não há registros de suspensão total das aulas.

Nas redes sociais, a presidente do sindicato convocou a categoria a se mobilizar. Em sua fala, ela afirmou que a classe exige uma postura firme do governo na devolução dos 10% retirados e que os servidores precisam ter coragem de enfrentar essa luta, em vez de permanecerem passivos diante das dificuldades impostas.

Em resposta, o secretário de Educação informou que o governo se reuniu com representantes dos trabalhadores na última terça-feira (3). Segundo ele, a recomposição salarial está vinculada à divulgação do Relatório de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista para 30 de setembro.

A Secretaria de Educação destacou ainda que, nos últimos anos, o Estado vem adotando medidas de valorização profissional. Foram citadas a entrega de notebooks a professores pelo programa Educação Conectada, com investimento de R$ 25 milhões, o pagamento de mais de R$ 200 milhões em abonos em 2021 e 2022, além de reajustes expressivos em 2022 e 2023. A pasta também lembrou que houve reajuste geral de 20,32% para todos os servidores, contratação de mais de 900 docentes efetivos, zerando o cadastro de reserva do concurso de 2018, além da implantação de um auxílio-alimentação de R$ 420 desde 2022.

Outro ponto ressaltado foi o lançamento do maior concurso da história da educação acreana, com três mil vagas previstas para professores e equipe de apoio, cuja convocação deve começar em 2026. O governo também apontou que o salário inicial dos profissionais está 15% acima do piso nacional.

Apesar da insatisfação expressa pelos trabalhadores, parte da categoria reconhece que o governo tem adotado medidas importantes de valorização, como reajustes acima do piso nacional, investimentos em tecnologia e a realização de novos concursos. Essas ações são vistas como passos significativos para fortalecer a educação pública no estado, mesmo diante dos desafios que ainda precisam ser superados.