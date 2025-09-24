Servidores públicos terão salário de setembro antecipado nesta semana

O Governo do Estado anunciou que o pagamento dos salários de setembro será antecipado para os servidores públicos ativos e inativos. A medida vai beneficiar mais de 56 mil trabalhadores e injetar pelo menos R$425,5 milhões na economia acreana.

De acordo com o calendário divulgado, aposentados e pensionistas receberão no dia 26. Já os servidores ativos terão o pagamento efetivado no dia 29, mas, para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil, o crédito estará disponível de forma antecipada no sábado (27).

Segundo o governador Gladson Camelí, a decisão reforça o compromisso de valorização do funcionalismo público e também ajuda a movimentar a economia local.