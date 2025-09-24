24/09/2025
Universo POP
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense

Servidores públicos terão salário de setembro antecipado nesta semana

O anuncio foi feito pelo governador do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Estado anunciou que o pagamento dos salários de setembro será antecipado para os servidores públicos ativos e inativos. A medida vai beneficiar mais de 56 mil trabalhadores e injetar pelo menos R$425,5 milhões na economia acreana.

O salário de setembro será adiantado para os servidores públicos/Foto: Reproduoção

De acordo com o calendário divulgado, aposentados e pensionistas receberão no dia 26. Já os servidores ativos terão o pagamento efetivado no dia 29, mas, para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil, o crédito estará disponível de forma antecipada no sábado (27).

Segundo o governador Gladson Camelí, a decisão reforça o compromisso de valorização do funcionalismo público e também ajuda a movimentar a economia local.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost