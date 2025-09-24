Sete cidades do Acre estão em sinal de alerta para fortes temporais nesta quarta-feira, revela Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (24) um aviso de perigo potencial para chuvas intensas em parte do território acreano. A previsão vale até as 10h desta quinta-feira (25).

De acordo com o boletim, as precipitações podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a acumular até 50 milímetros em um único dia. O alerta também inclui rajadas de vento que devem oscilar entre 40 e 60 km/h.

As áreas mais atingidas, conforme o mapa do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), estão localizadas principalmente nas regiões do Juruá e Purus.

Entre os municípios que estão sob atenção estão Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Jordão.