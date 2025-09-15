Sheila Mello inicia tratamento após quase morrer por hidrogel no bumbum

Sheila Mello iniciou um novo tratamento para corrigir sequelas deixadas por um preenchimento com hidrogel realizado no bumbum em 2014. A empresária e ex-dançarina relatou que chegou a “quase morrer” em decorrência das complicações e, agora, optou por um protocolo baseado em estimulação de colágeno, com foco em cautela e segurança.

Segundo Sheila, os problemas de saúde começaram a aparecer entre 2019 e 2020. Ela diz ter pago cerca de R$ 30 mil pelo procedimento e ficou insatisfeita com o resultado. À época, o profissional teria prometido que o material seria absorvido em até três anos — o que não ocorreu.

A Anvisa proibiu o uso de hidrogel para esse tipo de aplicação em 2016. Sete anos após a intervenção, Sheila ingressou com uma ação judicial pedindo quase R$ 2 milhões, valor que inclui custos médicos, perda temporária de capacidade de trabalho e danos morais.

“Saúde vem sempre em primeiro lugar. Quero corrigir com cautela e respeitar meu corpo”, afirmou a artista ao confirmar o início do tratamento corretivo.

Fonte: Declarações da artista e documentos do processo

Redigido por: ContilNet