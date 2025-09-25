Sicredi Biomas reforça compromisso com a comunidade e abre banco de talentos para profissionais acima de 50 anos

A Sicredi Biomas, cooperativa financeira presente nas regiões do Acre, Amazonas e Mato Grosso, abriu inscrições para o seu Banco de Talentos voltado a profissionais com mais de 50 anos, destacando o foco na inclusão e a valorização de profissionais experientes na melhor idade. As inscrições vão até 29 de setembro de 2025 e têm como objetivo cadastrar interessados para as futuras oportunidades na Cooperativa.

A iniciativa busca pessoas com experiência consolidada e sensibilidade para lidar com diferentes perfis, que desejem aplicar sua trajetória profissional no fortalecimento do relacionamento com os associados(as). Os selecionados poderão atuar em diversas áreas da Cooperativa, contribuindo para oferecer soluções financeiras alinhadas às necessidades individuais e coletivas e apoiar a gestão de negócios de forma responsável e cuidadosa. A Cooperativa valoriza colaboradores que saibam ouvir, acolher e compartilhar experiências, construindo vínculos de confiança e proximidade.

Podem se candidatar profissionais com mais de 50 anos, formação superior completa ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão do Agronegócio ou áreas afins, conhecimento sobre produtos e serviços financeiros, cooperativismo, economia básica, negociação e foco no associado. É desejável disponibilidade para viagens, estabelecer residência no MT, AC e AM e CNH tipo B, sendo a certificação CPA-20 da ANBIMA um diferencial.

Com um pacote de benefícios que vão muito além do salário, a instituição financeira cooperativa dispõe de vantagens como: inclusão e participação nos resultados, planos de saúde e odontológico para colaboradores e dependentes, seguro de vida, auxílios nutricional e psicológico, incentivo à prática de atividades físicas, vale-alimentação, auxílio Creche ou babá, previdência privada, plataforma de treinamentos e apoio à educação, com até 50% de desconto em graduação e pós-graduação.

Com mais de 120 anos de atuação, o Sicredi é a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil e mantém a essência do cooperativismo como principal impulsionador de desenvolvimento para as pessoas e comunidades em que está presente, promovendo inclusão, diversidade e equidade, reforçando que cada experiência conta, e que a contribuição de profissionais 50+ faz toda a diferença.

As inscrições para o Banco de Talentos estão abertas até 29 de setembro, e a Sicredi Biomas convida interessados a se cadastrarem e fazerem parte de uma instituição que acredita no poder da colaboração e na transformação de vidas por meio da experiência profissional. Para mais informações e a realização das inscrições podem ser feitas diretamente pelo site da vaga: https://sicredi.gupy.io/jobs/9749001?jobBoardSource=gupy_public_page.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 262 municípios e possui 357 agências, para o atendimento a mais de 1,5 milhão de associados.

