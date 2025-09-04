Sicredi lança Clover no Acre e apresenta uma nova geração de soluções de pagamento

O Sicredi agora conta com uma nova solução para impulsionar a gestão dos seus negócios. A Cooperativa apresenta, Clover, tecnologia desenvolvida pela Fiserv em parceria com a instituição financeira, chega ao Acre reunindo em um único dispositivo recursos que vão desde o recebimento de pagamentos até a organização completa do ponto de venda. O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira, 04 de setembro, em Rio Branco, durante evento exclusivo para o público Pessoa Jurídica (PJ), no Buffet Pão de Queijo, às 19h.

Mais do que uma máquina de cartões, a Clover foi pensada para simplificar rotinas e trazer inteligência à administração dos empreendimentos. A ferramenta permite acompanhar em tempo real as vendas feitas por cartões, Pix e carteiras digitais, com relatórios detalhados que facilitam a conferência dos recebimentos. Também oferece funcionalidades que apoiam a gestão de clientes, o controle de estoque e o monitoramento de equipes, registrando entradas e saídas de funcionários. Todo o suporte técnico está disponível diretamente no equipamento, por chat, mensagens ou videochamadas, além do atendimento via WhatsApp e voz.

Versátil, a solução atende a diferentes perfis de negócios, de bares e restaurantes a clínicas, farmácias, postos de combustíveis, hotéis e o comércio varejista. Com a Clover, empresários locais terão a sua disposição uma ferramenta que alia agilidade, segurança e gestão integrada, contribuindo para o fortalecimento e a expansão das atividades, e qualidade de produtos Sicreidi.

“Buscamos constantemente soluções que tornem o dia a dia dos nossos associados mais eficientes. A Clover vai além de uma máquina de cartões: é uma parceira estratégica para empresas que precisam de agilidade, controle e inovação para crescer. É mais uma forma de reforçarmos o nosso compromisso com o desenvolvimento dos negócios locais”, afirma Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

A iniciativa reforça a atuação do Sicredi junto ao público PJ, que representa uma parcela significativa da sua base de associados. Em todo o Brasil, mais de 1,3 milhão de empresas fazem parte da instituição financeira cooperativa, sendo 350 mil delas de pequeno porte.

Segundo levantamento da CardMonitor, o Sicredi registrou crescimento de 55% no volume de transações no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano anterior, consolidando-se entre as instituições financeiras que mais avançaram no setor de meios de pagamento. Com a chegada da Clover ao Acre, o Sicredi reforça seu compromisso em oferecer soluções modernas que apoiam os negócios locais e contribuem para o desenvolvimento econômico da região.

