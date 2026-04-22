Pagamento do Bolsa Família hoje é para NIS final 4; veja calendário

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de abril de 2026 entra em sua fase decisiva. Nesta quarta-feira (22/04), a Caixa Econômica Federal libera o benefício para os segurados com NIS final 4. Os repasses, que começaram no dia 16, seguem o fluxo escalonado até o último dia útil do mês.

Calendário de Pagamentos – Abril 2026

Confira quando o dinheiro cai na conta de acordo com o final do seu NIS:

22 de abril (Hoje): NIS final 4

23 de abril: NIS final 5

24 de abril: NIS final 6

27 de abril: NIS final 7

28 de abril: NIS final 8

29 de abril: NIS final 9

30 de abril: NIS final 0

Com informações do O Globo.

Valores e Adicionais

Além do valor base de R$ 600, o programa mantém os benefícios variáveis que aumentam o poder de compra das famílias:

Primeira Infância: R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos. Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos. Nutriz: R$ 50 extras para mães de bebês de até 6 meses (seis parcelas).

Como Consultar e Sacar

Os beneficiários não precisam enfrentar filas nas agências. A movimentação pode ser feita de forma totalmente digital:

App Caixa Tem: Permite o pagamento de boletos, transferências (Pix) e compras via cartão de débito virtual.

Saques: Disponíveis em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui utilizando o cartão do programa ou o código gerado no aplicativo.

Regras de Manutenção

Para garantir a continuidade do benefício em 2026, as famílias devem estar atentas às condicionalidades: manter a frequência escolar de crianças e adolescentes, atualizar a carteira de vacinação e realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes. A renda per capita da família deve permanecer em até R$ 218 mensais.