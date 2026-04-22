23/04/2026
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Calendário Bolsa Família 2026: veja quem ainda recebe em abril

Pagamento do Bolsa Família hoje é para NIS final 4; veja calendário

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 08:50
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Calendário Bolsa Família 2026: veja quem ainda recebe em abril
Foto: Lyon Santos/Divulgação/MDS

O cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de abril de 2026 entra em sua fase decisiva. Nesta quarta-feira (22/04), a Caixa Econômica Federal libera o benefício para os segurados com NIS final 4. Os repasses, que começaram no dia 16, seguem o fluxo escalonado até o último dia útil do mês.

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Calendário de Pagamentos – Abril 2026

Confira quando o dinheiro cai na conta de acordo com o final do seu NIS:

  • 22 de abril (Hoje): NIS final 4

  • 23 de abril: NIS final 5

  • 24 de abril: NIS final 6

  • 27 de abril: NIS final 7

  • 28 de abril: NIS final 8

  • 29 de abril: NIS final 9

  • 30 de abril: NIS final 0

Com informações do O Globo.

Valores e Adicionais

Além do valor base de R$ 600, o programa mantém os benefícios variáveis que aumentam o poder de compra das famílias:

  1. Primeira Infância: R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos.

  2. Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

  3. Nutriz: R$ 50 extras para mães de bebês de até 6 meses (seis parcelas).

Como Consultar e Sacar

Os beneficiários não precisam enfrentar filas nas agências. A movimentação pode ser feita de forma totalmente digital:

  • App Caixa Tem: Permite o pagamento de boletos, transferências (Pix) e compras via cartão de débito virtual.

  • Saques: Disponíveis em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui utilizando o cartão do programa ou o código gerado no aplicativo.

Regras de Manutenção

Para garantir a continuidade do benefício em 2026, as famílias devem estar atentas às condicionalidades: manter a frequência escolar de crianças e adolescentes, atualizar a carteira de vacinação e realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes. A renda per capita da família deve permanecer em até R$ 218 mensais.

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