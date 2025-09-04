Sicredi lança solução tecnológica inovadora para empresas no Acre e fortalece gestão local

O Sicredi promoveu nesta quinta-feira (4), em Rio Branco, o lançamento oficial da Clover, uma nova geração de tecnologia voltada para empresas. O evento, realizado no Buffet Pão de Queijo, reuniu empresários locais interessados em inovação e gestão de negócios.

Desenvolvida em parceria com a Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologia financeira, a Clover chega ao mercado acreano como uma solução que vai além da tradicional maquininha de cartões. O dispositivo integra, em uma única plataforma, funcionalidades como relatórios em tempo real, controle de estoque, monitoramento de equipes e suporte técnico.

Durante a apresentação, o especialista e consultor no segmento de Pessoa Jurídica do Sicredi, Alisson Mendes, destacou a importância do evento para aproximar a instituição dos empresários.

“Para a gente é um marco importante estar em Rio Branco com um evento sediado por grandes empresários do município. Nosso propósito é desenvolver as comunidades onde estamos inseridos, trazendo soluções de tecnologia de recebimento e, ao mesmo tempo, estreitando o relacionamento e disseminando o cooperativismo”, afirmou.

Alisson explicou que a Clover é uma tecnologia de recebimento que já vem sendo implantada em todo o país e agora chega ao Acre.

“Essa é uma tecnologia inovadora, que vem direto do Vale do Silício para trazer melhorias na gestão completa das empresas. É uma solução que vai além da maquininha, pois agrega funcionalidades que facilitam o dia a dia dos empreendedores e associados”, completou.

O evento também contou com a participação de empresas locais como a Café Vovó Pureza e o Império do Coco, que apresentaram seus produtos durante a noite. Para Alisson, essa integração reforça o papel do Sicredi no fomento à economia regional.

“O Sicredi fomenta muito a economia local, e a ideia é justamente fortalecer parcerias e apoiar os negócios do município e do estado. Estendemos o convite para os empresários que ainda não são associados conhecerem nossas agências. No Sicredi, o empreendedor encontra um parceiro com quem contar para o desenvolvimento da sua empresa”, destacou.

Com a iniciativa, o Sicredi reafirma o compromisso de oferecer soluções modernas e eficientes que aumentam a competitividade, fortalecem o empreendedorismo e impulsionam o desenvolvimento econômico no Acre.

Veja o vídeo: