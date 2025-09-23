23/09/2025
Universo POP
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem
Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

Sine: Acre oferece mais de 50 vagas de emprego nesta terça-feira; veja como se candidatar

Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta terça-feira (23), um total de 54 vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

Sine: Acre oferece mais de 50 vagas de emprego nesta terça-feira/Foto: Reprodução

Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

  • (68) 3324-1519
  • (68) 3223-6502
  • (68) 3224-5094
  • 0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS – 23 DE SETEMBRO DE 2025(0

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost