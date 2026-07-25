Jurada da Rainha do Rodeio elogia candidatas: “Todas carregam uma trajetória linda”

Avaliadora pontuou que o esforço e a dedicação tornam todas as concorrentes vitoriosas na passarela

Vitória Serafim celebra nível e empenho na Rainha do Rodeio/ Foto: Samuel Moura

A escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2026, realizada na noite deste sábado (25), no Palácio Rio Branco, contou com a participação de um corpo de jurados responsável por avaliar as apresentações das candidatas. Antes do início do concurso, a jurada Vitória Serafim falou sobre a expectativa para a noite e destacou o empenho das participantes.

Segundo ela, é uma satisfação integrar a comissão julgadora de um dos concursos mais tradicionais da programação da Expoacre. Vitória afirmou que espera apresentações marcadas pela dedicação e pelo carinho que as candidatas demonstraram durante a preparação.

“Para mim é um grande prazer estar hoje aqui para escolher a nossa Rainha do Rodeio da Expoacre 2026. Tenho certeza de que as meninas vão fazer uma apresentação linda. Elas se dedicaram com muito amor, muito carinho, e eu também estou na expectativa junto com todo mundo”, afirmou.

A jurada ressaltou que, independentemente do resultado final, todas as participantes já podem ser consideradas vencedoras por aceitarem o desafio de disputar o título e representar seus municípios.

“Tenho certeza de que todas vão sair daqui vitoriosas. Todas vão sair com uma missão, porque enfrentar esse evento e participar dessa competição é carregar uma trajetória muito bonita”, destacou.

Vitória também demonstrou confiança no espetáculo preparado pelas candidatas e disse acreditar que o público acompanhará uma apresentação emocionante.

“Tenho certeza de que vai ser uma apresentação linda”, concluiu.

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