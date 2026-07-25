Boiadeiras mirins encantam o público na final da Rainha do Rodeio

Pequena Maitê fez apresentação individual no Palácio Rio Branco após ensaio de uma semana

Apresentação especial fez parte da abertura da seletiva oficial para a Expoacre 2026/ Foto: Samuel Moura

Além da disputa pelo título de Rainha do Rodeio 2026, o público também se emocionou com a apresentação da boiadeira mirim Maitê, de apenas 4 anos.

A pequena subiu ao palco e chamou a atenção pela desenvoltura, arrancando aplausos de quem acompanhava o evento.

A mãe da menina, Jayne Nolasco, contou que a apresentação representa a realização de um sonho da filha, que sempre demonstrou interesse pelo universo das boiadeiras.

“Confesso que é uma realização de um sonho, Ela só tem 4 aninhos, mas ela via outras amigas minhas ensaiando lá em casa E ela pedia muito, muito mesmo E aí quando a gente recebeu o convite Eu como mãe fiquei muito feliz, muito feliz mesmo Vamos ver se ela vai fazer tudo certinho o que a gente ensaiou”, contou.

Segundo Jayne, embora ainda não exista um concurso voltado para crianças, Maitê recebeu um convite especial para fazer uma apresentação individual durante o evento.

“Ela vai apresentar uma música igual das meninas mas a dela é individual, é uma apresentação de boiadeira mirim, porque aqui ainda não tem um concurso mirim, mas a gente recebeu esse convite e aí vamos ver”, disse.

A preparação para a apresentação aconteceu em apenas uma semana. De acordo com a mãe, os ensaios foram adaptados à rotina e à idade da pequena.

A gente fez um ensaio com ela, com essa roupinha, sempre tive vontade e aí depois desse ensaio, foi muitas visualizações, chamou muita atenção, e aí gente ensaiou em uma semana. Aí eu pegava ela todos os dias, até que ela coloquei músicas que ela gosta que ela pudesse fazer a coreografia bem”, afirmou.

Veja o vídeo: