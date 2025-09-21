Startup acreana transforma desafios rurais em inovação com veículo agrícola para áreas de difícil acesso

Enquanto muitos associam inovação a grandes centros urbanos, o Acre prova que a verdadeira criatividade surge ao identificar problemas locais e desenvolver soluções inteligentes.

É o caso da startup Tratossauro, que criou o NC Girico, uma máquina agrícola projetada para terrenos de difícil acesso, e que já se tornou símbolo da inventividade acreana.

A ideia surgiu no ano passado, quando Kleilson César, 22 anos e estudante de Sistemas de Informação, junto a dois sócios, percebeu um desafio recorrente no campo.

“Um cliente precisava constantemente arrumar os carros na fazenda. Sempre que os levava para os funcionários, eles quebravam”, conta Kleilson. A partir desse problema, a equipe começou a desenhar um protótipo que pudesse reduzir custos e danos.

A execução, porém, não foi simples. “Precisávamos de um veículo durável, econômico e resistente”, explica Kleilson.

Com a experiência de Nilson César em mecânica e elétrica, e o talento de Kleilson para prototipação e design 3D, o primeiro protótipo ficou pronto em cerca de quatro a cinco meses.

Robustez, economia e customização

O diferencial do NC Girico está em sua estrutura adaptada ao terreno local. O veículo utiliza um motor Branco de um cilindro, altamente econômico: “Ele faz 25 km com 1 litro”, destaca Kleilson.

Além disso, o design robusto e a redução no número de peças tornam a manutenção acessível a qualquer mecânico ou eletricista, sem necessidade de oficina especializada.

A personalização é outro ponto forte. “O Girico é quase 100% customizado. Cada cliente pode escolher itens como capota para a carroceria, guincho elétrico e sistema de engate para carreta”, explica o empreendedor. O preço base do veículo é de R$ 52 mil, podendo variar conforme os acessórios escolhidos.

Equipe e expansão

A startup é formada por três sócios: Kleilson, responsável por marketing e prototipação; Nilson, que cuida da operação; e Kaleb, que é responsável por administrar os recursos e matéria prima.

Atualmente, a produção é de dois Giricos por mês, voltada a pequenos e médios produtores rurais, com divulgação principalmente pelo boca a boca.

“O Sebrae tem ajudado nossa equipe a ganhar visibilidade no mercado e a se posicionar de forma mais competitiva no ecossistema de inovação”, afirma Kleilson.

Planos ambiciosos

O futuro da NC Girico inclui a expansão da fábrica para aumentar a produção sem comprometer a qualidade, com o objetivo final de exportar o veículo para outros estados.

A história da startup é um exemplo de que talento, inovação e empreendedorismo podem surgir em qualquer lugar, mostrando que o Acre tem muito a oferecer ao Brasil e ao mundo.