30/09/2025
Universo POP
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator

STJ reverte decisão e mantém condenação de homens por estupro de vulnerável no Acre

O MPAC recorreu, defendendo que a conduta se enquadra no artigo 217-A do Código Penal, que caracteriza o estupro de vulnerável

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restabelecer a condenação de dois homens acusados de estupro de vulnerável no Acre, revertendo decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado (TJAC) que havia absolvido os réus. A decisão atende a recurso especial interposto pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Um dos réus cumprirá pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, enquanto o outro recebeu nove anos e quatro meses em regime fechado | Foto: Reprodução

O caso teve início com a condenação dos acusados em primeira instância, após ser reconhecida a prática de conjunção carnal com uma adolescente menor de 14 anos. No entanto, o TJAC modificou a sentença e entendeu que não havia crime, considerando que a relação ocorreu com consentimento da vítima e com anuência do pai, o que afastaria a tipicidade penal.

O MPAC recorreu, defendendo que a conduta se enquadra no artigo 217-A do Código Penal, que caracteriza o estupro de vulnerável, e que não é possível relativizar a lei penal em razão de circunstâncias pessoais ou familiares. O órgão destacou ainda que tanto a Súmula 593 quanto o Tema Repetitivo n.º 918 do STJ consolidam o entendimento de que menores de 14 anos são absolutamente vulneráveis, independentemente de consentimento ou experiência sexual anterior.

No julgamento do recurso, o relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro, reforçou que o objetivo da legislação é garantir a proteção integral ao desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes, não havendo espaço para exceções. Ele destacou que os elementos do processo comprovam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável.

Com isso, a condenação de primeira instância foi restabelecida. Um dos réus cumprirá pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, enquanto o outro recebeu nove anos e quatro meses em regime fechado, devido ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost