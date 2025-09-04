STJD condena Bruno Henrique por manipulação; pena é de 12 jogos e multa de R$ 60 mil

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD condenou, nesta quinta-feira (4/9), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação ao forçar cartão amarelo em jogo contra o Santos, em 2023, com o objetivo de beneficiar apostadores. A pena aplicada foi de 12 partidas de suspensão e multa de R$ 60 mil. A defesa pode recorrer ao Pleno do STJD e pedir efeito suspensivo.

Como votou cada auditor

Alcino Guedes (relator): absolveu no art. 243 ; condenou no art. 243-A — 12 jogos + R$ 60 mil .

Guilherme Martorelli : absolveu no art. 243 ; absolveu no art. 243-A ; condenou no art. 191 c/c art. 65 — multa de R$ 100 mil .

William Figueiredo : absolveu no art. 243 ; condenou no art. 243-A — 12 jogos + R$ 60 mil .

Carolina Ramos : absolveu no art. 243 ; condenou no art. 243-A — acompanhou o relator ( 12 jogos + R$ 60 mil ).

Marcelo Rocha (presidente): absolveu no art. 243; condenou no art. 243-A — acompanhou o relator (12 jogos + R$ 60 mil).

Entenda o caso

Em 1º de agosto de 2025, a Procuradoria do STJD denunciou Bruno Henrique e outras quatro pessoas por manipulação de resultados envolvendo apostas esportivas. Segundo a acusação, o jogador reforçou um acordo com apostadores às vésperas da partida de 31/10/2023, enviando mensagem ao irmão para reiterar que receberia um cartão amarelo durante o jogo.

Também foram denunciados quatro atletas amadores: Wander Nunes Pinto Junior (irmão do jogador), Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos (amigos de Wander).

Base legal aplicada

Art. 243 (CBJD) — Atuar deliberadamente de modo prejudicial à própria equipe. (Bruno Henrique foi absolvido neste artigo pela maioria.)

Art. 243-A (CBJD) — Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida. Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil e suspensão de 6 a 12 partidas para atleta. (Bruno Henrique foi condenado neste artigo pela maioria.)

Art. 191 c/c art. 65 (CBJD) — Descumprimento de obrigação legal/regulamentar com redução por atenuantes. (Tese isolada do auditor Martorelli.)

📌 Fonte: sessão de julgamento da 1ª Comissão Disciplinar do STJD / Procuradoria do STJD

✍️ Redigido por ContilNet