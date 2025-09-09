Suspeito morre em troca de tiros durante perseguição policial em Rio Branco; saiba mais

Uma ação policial na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e deixou um dos suspeitos morto após troca de tiros. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (9) e mobilizou equipes da segurança pública na região.

Segundo informações repassadas à imprensa, a moto havia sido roubada na noite de segunda-feira (8), na Amadeo Barbosa, também na região do Segundo Distrito da cidade.

Durante patrulhamento, nesta terça-feira, policiais avistaram os suspeitos trafegando com a motocicleta e deram ordem de parada. Os ocupantes desobedeceram e iniciaram fuga, desencadeando uma perseguição pelas ruas.

Na tentativa de escapar, os criminosos teriam efetuado disparos contra a guarnição, que revidou. O confronto terminou com um dos envolvidos ferido, enquanto o outro conseguiu escapar.

A motocicleta foi recuperada e será devolvida ao proprietário. As forças de segurança seguem em busca do segundo suspeito.