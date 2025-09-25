25/09/2025
Tá na conta! Salários dos servidores já estão disponíveis, informa prefeitura

Desde o início da gestão atual, a Prefeitura tem priorizado a disciplina na administração dos recursos públicos

O salário referente ao mês de setembro já foi creditado nas contas dos servidores municipais. A medida reforça o compromisso da administração em manter o pagamento dentro do mês trabalhado, garantindo maior tranquilidade financeira para os funcionários.

A Prefeitura de Rio Branco informou que o pagamento dos salários de setembro foi realizado nesta quinta-feira (25) | Foto: Reprodução

Desde o início da gestão atual, a Prefeitura tem priorizado a disciplina na administração dos recursos públicos, o que permite não apenas o pagamento em dia, mas também investimentos em obras, serviços e programas voltados à geração de emprego e renda.

Segundo a administração, a pontualidade no pagamento contribui para o fortalecimento da economia local, garantindo capital de giro para o comércio e movimentação financeira em diversos setores da cidade.

