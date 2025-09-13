Temporal ocasionou oito ocorrências em sete bairros de Rio Branco, diz Defesa Civil

A chuva registrada na sexta-feira (12) provocou a queda de árvores em diferentes pontos de Rio Branco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as ocorrências, que aconteceram em bairros e áreas de grande circulação.

Foram registradas quedas de árvores no bairro Bahia Nova (1), Ramal da Zezé (1), bairro Taquari (2), Centro, próximo ao camelódromo (1), bairro Plácido de Castro (1), bairro 15, na região da Gameleira (1), e Parque das Palmeiras (1).

A Defesa Civil continua monitorando os impactos das chuvas, que podem provocar novas quedas de árvores e outros danos em áreas de risco.