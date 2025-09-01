Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos e milhares de feridos

Tremor de magnitude 6,0 atingiu a província de Kunar, destruindo vilas inteiras; Talibã pede ajuda internacional

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a região montanhosa do leste do Afeganistão, na noite de domingo (31/8), deixando ao menos 812 mortos e mais de 2,8 mil feridos, segundo informações oficiais. O epicentro foi localizado na província de Kunar, perto da fronteira com o Paquistão.

Bakhtar/Governo do Afeganistão

O que se sabe até agora

  • O tremor arrasou vilarejos inteiros em áreas de difícil acesso;

  • Estradas foram severamente danificadas, dificultando o resgate;

  • Apenas quatro helicópteros estão atuando no transporte de feridos para hospitais próximos;

  • O terremoto foi sentido também em Islamabad (Paquistão) e Nova Delhi (Índia);

  • Pelo menos cinco réplicas foram registradas após o tremor principal.

Ajuda internacional

O Talibã, que governa o Afeganistão desde 2021, pediu ajuda da comunidade internacional para apoiar os trabalhos de resgate e assistência às vítimas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou estar “profundamente consternada com o devastador terremoto” e informou que equipes humanitárias já estão em campo oferecendo suporte emergencial.

Contexto

Esse é o terremoto mais mortal no Afeganistão desde junho de 2022, quando um tremor matou cerca de mil pessoas. A região é conhecida pela forte atividade sísmica, por estar próxima à cordilheira do Himalaia.

📍 Fonte: ONU, autoridades locais e agências internacionais/ Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

