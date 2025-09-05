“Tesouro natural”: Gladson celebra Dia da Amazônia com mensagem nas redes sociais

O governador do Acre, Gladson Camelí, publicou nesta sexta-feira (5) um vídeo em suas redes sociais em homenagem ao Dia da Amazônia, data que é feriado estadual no Acre.

Na mensagem, Camelí destacou a importância da preservação ambiental e do cuidado com as populações que vivem da floresta. “Aqui no Acre, protegemos a floresta e valorizamos quem vive dela com respeito e sustentabilidade”, afirmou.

O governador também reforçou o compromisso de seu governo com o futuro da região amazônica. “Cuidar da Amazônia é cuidar do nosso futuro. Essa é a nossa missão”, disse, ao parabenizar os acreanos pelo dia.

O Dia da Amazônia é celebrado em 5 de setembro em todos os estados que compõem a região, e no Acre ganhou caráter especial desde a instituição do feriado estadual, em 2024, por meio da Lei nº 243.