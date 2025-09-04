The Weeknd anuncia três shows no Brasil em 2026 com participação de Anitta

O cantor The Weeknd confirmou três apresentações no Brasil em abril/maio de 2026 como extensão da turnê After Hours Til Dawn — todas com participação especial de Anitta. Os shows acontecem em 26 de abril, no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro), e em 30 de abril e 1º de maio, no Estádio MorumBIS (São Paulo).

Os ingressos entram em pré-venda do artista em 8 de setembro, às 10h. A venda para o público geral começa em 10 de setembro. Em São Paulo, os preços vão de R$ 275 a R$ 940; no Rio, de R$ 290 a R$ 950. Clientes Santander terão acesso à pré-venda e poderão parcelar em até 5x sem juros (até 10x com juros). Para o público em geral, o parcelamento sem juros é de até 3x (com juros, até 8x). Também haverá opção de compra a partir das 12h pelo site da Ticketmaster nas datas indicadas.

A turnê celebra a fase mais recente do artista e reúne os grandes sucessos que o levaram ao topo das paradas, agora em configuração de estádio. Esta será a segunda vez que The Weeknd divide o palco com Anitta no Brasil — a primeira foi em setembro de 2024, quando a cantora fez participação surpresa em São Paulo.

📌 Fonte: anúncio oficial da turnê, comunicados da produção e veículos de entretenimento nacionais

✍️ Redigido por ContilNet