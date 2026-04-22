23/04/2026
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Família de Ana Paula Renault fala sobre morte do pai após final do BBB 26

Cida Renault afirmou que a família respeitou o desejo de Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos enquanto a filha ainda estava confinada

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 05:11 Atualizado: há 1 dia
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Família de Ana Paula Renault fala sobre morte do pai após final do BBB 26
Ana Paula Renault vence o BBB 26 com votação expressiva/ Foto: Globo

A consagração de Ana Paula Renault como a grande campeã do BBB 26 foi acompanhada por um misto de celebração e superação familiar. Logo após o encerramento do programa, Cida Renault, irmã da jornalista, conversou com a imprensa e deu detalhes sobre os últimos dias do pai, Gerardo Renault, que faleceu no último domingo (19), aos 96 anos, enquanto a filha ainda disputava o prêmio milionário.

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Segundo Cida, a decisão de manter Ana Paula no confinamento, sem informá-la sobre o falecimento, foi unânime e baseada na vontade do próprio patriarca. Mesmo hospitalizado, Gerardo acompanhava a filha diariamente pela televisão e demonstrava orgulho de sua trajetória no reality. “O momento do papai era aquele mesmo e acho que está tudo bem”, afirmou Cida, demonstrando serenidade.

Solidariedade com Tadeu Schmidt

Um dos momentos mais emocionantes dos bastidores foi a interação entre Cida e o apresentador Tadeu Schmidt. Cida fez questão de mencionar a perda de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu, falecido recentemente, criando um elo de empatia e luto compartilhado. Para a família, estar presente na final foi uma forma de transformar a dor em uma celebração pela conquista que Gerardo tanto incentivou.

Prêmio recorde e estabilidade

Ana Paula Renault venceu a edição com 75,94% dos votos, superando Milena e Juliano Floss. A mineira leva para casa o maior prêmio da história do programa: R$ 5,7 milhões, além de um apartamento avaliado em R$ 270 mil e um carro híbrido da marca Geely.

A madrasta de Ana Paula confirmou que o plano de Gerardo era que o prêmio garantisse a estabilidade profissional e a aposentadoria da filha. A vitória encerra uma das edições de maior faturamento e audiência da emissora, sacramentando a mineira como um dos maiores fenômenos da história recente do formato.

Veja o vídeo: 

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