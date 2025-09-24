24/09/2025
TJAC tem índice recorde de produtividade e entra no ranking dos dez mais eficientes do país

O indicador mede a capacidade de julgar, movimentar e concluir processos em proporção às melhores práticas nacionais

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) registrou avanço expressivo em 2024 ao atingir 86% no índice de produtividade comparada, segundo o relatório Justiça em Números 2025, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado coloca o estado entre os dez tribunais mais eficientes do Brasil.

Entre os reflexos do desempenho estão a redução do tempo médio de tramitação e a diminuição do volume de processos acumulados | Foto: Reprodução

O indicador mede a capacidade de julgar, movimentar e concluir processos em proporção às melhores práticas nacionais. No Acre, o crescimento foi notável: 50% em 2022, 62% em 2023 e agora 86% em 2024.

Entre os reflexos do desempenho estão a redução do tempo médio de tramitação e a diminuição do volume de processos acumulados. O uso mais eficiente dos recursos humanos e materiais também contribuiu para o resultado.

Para o presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, o salto é fruto do esforço coletivo. “Esse resultado é de todos que fazem o judiciário acreano. Magistrados, servidores, estagiários, terceirizados. Cada um contribuiu para esse salto”, afirmou.

O desembargador destacou ainda que o índice alcançado não representa um ponto final. Segundo ele, já estão em planejamento novas medidas, como ampliação das capacitações, uso intensivo de tecnologia e incentivo a boas práticas nos cartórios.

