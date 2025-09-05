Top 10 do Nintendo DS segundo o Metacritic: Chinatown Wars no topo

Lista histórica reúne clássicos como Mario Kart DS, Chrono Trigger e The Legend of Zelda; veja notas e por que cada um marcou época

O Nintendo DS redefiniu o conceito de portátil com duas telas (uma sensível ao toque) e uma biblioteca criativa. A seguir, os 10 melhores jogos do Nintendo DS de todos os tempos segundo o Metacritic, com as notas consolidadas pela plataforma.

Relembre os 10 melhores jogos da história lançados para o Nintendo DS segundo o Metacritic — Foto: Divulgação/Rockstar Games, editado por Rafael Monteiro

  1. The World Ends with You[88]
    RPG estiloso da Square Enix que mistura moda, música e um sistema de batalha único na Shibuya “alternativa”, fazendo uso esperto da tela de toque.

  2. Meteos[88]
    Puzzle frenético de Masahiro Sakurai em que blocos “decolam” ao serem combinados; partidas rápidas, alta rejogabilidade e uso preciso da caneta.

  3. New Super Mario Bros.[89]
    O retorno triunfal do Mario ao 2D no DS: fases criativas, power-ups clássicos e design que resgatou o espírito dos 8/16 bits para uma nova geração.

  4. Castlevania: Dawn of Sorrow[89]
    Metroidvania refinado com o sistema de “almas” de Aria of Sorrow, chefes memoráveis e trilha marcante — um dos melhores do portátil.

  5. Advance Wars: Dual Strike[90]
    Estratégia tática polida ao extremo, com dois comandantes, batalhas em duas telas e uma campanha robusta que brilha no portátil.

  6. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass[90]
    Zelda pensado para toque: navegação, puzzles e combate com a stylus — continuação direta de Wind Waker que aproveita bem o hardware.

  7. Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story[90]
    RPG hilário com mecânicas criativas, alternando controle entre os irmãos e o próprio Bowser; minigames e batalhas com ótimo timing.

  8. Mario Kart DS[91]
    Velocidade pura, pistas icônicas e o modo online que virou febre na época. Karts, derrapadas e time trials que definiram recordes.

  9. Chrono Trigger[92]
    Port primoroso do clássico da Square, com menus otimizados para toque e conteúdo extra, mantendo a perfeição do original.

  10. Grand Theft Auto: Chinatown Wars[93]
    GTA ousado no DS: visão aérea moderna, missões inventivas, minigames de toque e um mundo surpreendentemente vivo no portátil.

Fonte: TechTudo; Metacritic
✍️ Redigido por ContilNet

