Top 10 do Nintendo DS segundo o Metacritic: Chinatown Wars no topo

O Nintendo DS redefiniu o conceito de portátil com duas telas (uma sensível ao toque) e uma biblioteca criativa. A seguir, os 10 melhores jogos do Nintendo DS de todos os tempos segundo o Metacritic, com as notas consolidadas pela plataforma.

The World Ends with You — [88]

RPG estiloso da Square Enix que mistura moda, música e um sistema de batalha único na Shibuya “alternativa”, fazendo uso esperto da tela de toque.

Meteos — [88]

Puzzle frenético de Masahiro Sakurai em que blocos “decolam” ao serem combinados; partidas rápidas, alta rejogabilidade e uso preciso da caneta.

New Super Mario Bros. — [89]

O retorno triunfal do Mario ao 2D no DS: fases criativas, power-ups clássicos e design que resgatou o espírito dos 8/16 bits para uma nova geração.

Castlevania: Dawn of Sorrow — [89]

Metroidvania refinado com o sistema de “almas” de Aria of Sorrow, chefes memoráveis e trilha marcante — um dos melhores do portátil.

Advance Wars: Dual Strike — [90]

Estratégia tática polida ao extremo, com dois comandantes, batalhas em duas telas e uma campanha robusta que brilha no portátil.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass — [90]

Zelda pensado para toque: navegação, puzzles e combate com a stylus — continuação direta de Wind Waker que aproveita bem o hardware.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story — [90]

RPG hilário com mecânicas criativas, alternando controle entre os irmãos e o próprio Bowser; minigames e batalhas com ótimo timing.

Mario Kart DS — [91]

Velocidade pura, pistas icônicas e o modo online que virou febre na época. Karts, derrapadas e time trials que definiram recordes.

Chrono Trigger — [92]

Port primoroso do clássico da Square, com menus otimizados para toque e conteúdo extra, mantendo a perfeição do original.