Trabalhador denuncia impedimento de montar pastelaria na ExpoSena após pagar R$ 15 mil pelo ponto

A Prefeitura de Sena Madureira não se pronunciou oficialmente sobre o caso

A ExpoSena Rural Show 2025, realizada em Sena Madureira, no interior do Acre, começou na quarta-feira (24) e segue até sábado (27). Nesta quinta-feira (25), um trabalhador gravou um vídeo denunciando que foi impedido de montar sua pastelaria dentro do parque de exposições.

De acordo com o relato, ele teria pago R$ 15 mil pelo ponto destinado ao parque, mas a equipe organizadora não autorizou a instalação do espaço. O comerciante afirmou ainda que, em um dos momentos, uma representante da prefeitura teria discutido com trabalhadores e ameaçado retirar a estrutura, caso insistissem em permanecer.

Trabalhador pagou R$ 15 mil pelo ponto/Foto: Reprodução

Visivelmente emocionado, o trabalhador lamentou a situação e pediu respeito ao investimento já feito, reforçando que a pastelaria faz parte das atividades que todos os anos são montadas no evento.

Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

ASSISTA:

