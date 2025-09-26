Trabalhador rural é perfurado por faca após cair de cavalo no interior do Acre

O trabalhador rural Eligelson Araújo de Souza, de 24 anos, ficou ferido na tarde desta sexta-feira (26) após cair de um cavalo e ser atingido por uma faca, no km 70 do Ramal da União, na zona rural do município de Capixaba, interior do Acre.

Segundo informações, a vítima estava montada para buscar arame em uma propriedade quando o animal se assustou, provocando a queda. Durante o acidente, a faca que Eligelson carregava presa à cintura se soltou e perfurou suas costas, próximo às costelas do lado direito, causando um corte profundo e forte sangramento.

Familiares e colegas de trabalho socorreram o rapaz e o levaram até uma fazenda próxima, onde aguardaram a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Eligelson é considerado estável, mas pode apresentar complicações.