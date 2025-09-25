Filhos de ex-vereador e radialista morrem em grave acidente no interior do Acre

A madrugada desta quinta-feira (25) foi marcada por uma tragédia em Sena Madureira. Dois jovens perderam suas vidas em um acidente de trânsito ocorrido na rua Cunha Vasconcelos.

Segundo informações, eles trafegavam em um carro pela referida rua e, em determinado momento, colidiram contra uma caminhonete que se encontrava estacionada. Por conta do impacto violento, os jovens morreram antes mesmo de receber qualquer atendimento.

As vítimas fatais foram identificadas: Maicon, 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário e Marcinho, 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

Além disso, outro jovem que estava no carro fraturou as pernas e foi encaminhado para Rio Branco. O motorista do carro, que segundo consta, é menor de idade, sobreviveu, mas também ficou com ferimentos.

Nesta manhã, o clima é de total consternação em Sena Madureira.