25/09/2025
Universo POP
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro

Filhos de ex-vereador e radialista morrem em grave acidente no interior do Acre

Dois jovens perderam suas vidas em um acidente de trânsito ocorrido na rua Cunha Vasconcelos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A madrugada desta quinta-feira (25) foi marcada por uma tragédia em Sena Madureira. Dois jovens perderam suas vidas em um acidente de trânsito ocorrido na rua Cunha Vasconcelos.

Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

Segundo informações, eles trafegavam em um carro pela referida rua e, em determinado momento, colidiram contra uma caminhonete que se encontrava estacionada. Por conta do impacto violento, os jovens morreram antes mesmo de receber qualquer atendimento.

As vítimas fatais foram identificadas: Maicon, 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário e Marcinho, 15 anos, filho do radialista Márcio Farias.

As vítimas são dois jovens/Foto: Reprodução

Além disso, outro jovem que estava no carro fraturou as pernas e foi encaminhado para Rio Branco. O motorista do carro, que segundo consta, é menor de idade, sobreviveu, mas também ficou com ferimentos.

Nesta manhã, o clima é de total consternação em Sena Madureira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost