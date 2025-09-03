Treinador do Santa Cruz no Acre sonha em reencontrar Zico e reproduzir foto tirada ao lado do ídolo há 35 anos

A vinda de Zico a Rio Branco, no próximo dia 15 de setembro, tem um significado especial para o treinador acreano Cristiano Menezes, que comanda as categorias de base do Santa Cruz e também é coordenador da escolinha do Flamenguinho.

Ex-atleta de futsal e futebol, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Acre (Ufac), ele sonha em reencontrar o “Galinho de Quintino” e repetir um registro feito há 35 anos, quando ainda era criança e posou ao lado do ídolo.

Dono de três licenças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador já participou de oito competições nacionais e hoje dedica sua vida a formar novos talentos no esporte. Para ele, o reencontro representa a realização de um sonho e a chance de eternizar mais uma vez, em uma fotografia, a admiração que carrega pelo craque.

“Na última vez que ele esteve aqui, meu pai, que era fotógrafo, registrou o momento. Hoje, ter a chance de reencontrar o Zico é algo único. Ele é um ídolo mundial, uma referência no futebol e um exemplo de ser humano que todos admiram”, destacou.

O ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira vem ao Acre para ministrar a palestra “O papel do líder – desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, em evento realizado pelo governo do Estado. A atividade acontece no Ginásio do Sesc, com abertura dos portões às 16h.

As duas mil vagas disponibilizadas inicialmente já foram preenchidas, e a organização avalia ampliar em mais 600 lugares devido à grande procura. Além disso, 30 participantes serão sorteados para um momento exclusivo de fotos e autógrafos com o craque, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs.

Cristiano Menezes, que de acordo com ele é um dos maiores admiradores de Zico no Acre, espera aproveitar a oportunidade para refazer a foto histórica e contar ao ídolo que o sonho de seguir no futebol se concretizou. “Essa oportunidade é rara e especial demais para mim”, afirmou emocionado.