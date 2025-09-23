Trend da “foto studio”: veja como usar o prompt no Gemini

A trend da “foto studio” tomou conta das redes sociais em setembro e já acumula milhares de publicações no Instagram e no TikTok. A proposta é simples: usuários enviam selfies ou fotos comuns para uma IA geradora de imagens — como o Gemini, do Google — e recebem versões com estética de estúdio fotográfico profissional, lembrando catálogos de moda e retratos cinematográficos.

O efeito é marcado por fundo preto, contraluz quente nos cabelos e iluminação fria no rosto, criando um contraste dramático que valoriza a silhueta.

Assim como aconteceu com a febre da “foto Polaroid”, a brincadeira ganhou força porque os participantes compartilham os prompts usados, permitindo que outros repitam a experiência.

Prompt para fazer trend da foto studio

A seguir, confira um prompt completo para participar da trend da foto studio. O texto serve como base e deve ser editado para se adequar às suas próprias características físicas e estilo desejado.