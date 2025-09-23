Trend da “foto studio”: veja como usar o prompt no Gemini

A trend da “foto studio” tomou conta das redes sociais em setembro e já acumula milhares de publicações no Instagram e no TikTok. A proposta é simples: usuários enviam selfies ou fotos comuns para uma IA geradora de imagens — como o Gemini, do Google — e recebem versões com estética de estúdio fotográfico profissional, lembrando catálogos de moda e retratos cinematográficos.
O efeito é marcado por fundo preto, contraluz quente nos cabelos e iluminação fria no rosto, criando um contraste dramático que valoriza a silhueta.
Assim como aconteceu com a febre da “foto Polaroid”, a brincadeira ganhou força porque os participantes compartilham os prompts usados, permitindo que outros repitam a experiência.
Prompt para fazer trend da foto studio
A seguir, confira um prompt completo para participar da trend da foto studio. O texto serve como base e deve ser editado para se adequar às suas próprias características físicas e estilo desejado.
- Retrato pessoal de alta gama, ultra realista da pessoa na foto fornecida, preservando sua fisionomia, idade aparente, gênero, tom de pele, cabelo, olhos e expressão únicos Negativos: Não distorcer traços, sem mudanças de idade ou gênero, sem pele plástica, sem roupas inventadas (salvo o fallback indicado), sem dedos extras ou ausentes, sem ruído, sem textos nem marcas d’água.
- Texturas de pele, cabelo e tecido fotorrealistas.
- Sujeito principal: Uma mulher com cabelo solto e levemente desalinhado, de tonalidade castanho-escuro. O cabelo é intensamente iluminado por trás, criando um halo dourado luminoso que contrasta fortemente com o fundo escuro.
- Expressão e pose: Ela gira o rosto em direção à câmera, com o olhar direto mas parcialmente coberto por sombras. Sua boca está levemente entreaberta, acrescentando um ar expressivo e íntimo à imagem. A peça de roupa, uma blusa preta gola alta, sugerem um retrato artístico.
- Iluminação: Contraluz muito forte e quente, provavelmente com um gel amarelo/laranja, que envolve o contorno do cabelo.
- Uma fonte secundária fria (luz azul/verde) ilumina o rosto e parte do ombro, criando um contraste de cores complementares (quente no cabelo, frio na pele).
- O fundo é totalmente escuro, isolando completamente a modelo e destacando os brilhos da sua cabeleira.
- Cor e atmosfera: A imagem explora um esquema bicolor quente-frio. O resultado é dramático, cinematográfico e com um toque etéreo.
- Lente: fixa (prime), entre 50mm e 85mm em formato full frame.
- Isso se deduz pela suave compressão do rosto e dos ombros, típica de lentes de retrato.
- Abertura ampla (f/1.4 – f/2.8).
- Estilo fotográfico: Retrato artístico com forte intenção dramática.
Fonte: Tech Tudo