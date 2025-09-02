Trump divulga vídeo de ataque dos EUA a barco venezuelano: “11 mortos”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2/9) que as Forças Armadas norte-americanas atacaram uma embarcação supostamente vinculada ao grupo criminoso Tren de Aragua, da Venezuela. O republicano divulgou um vídeo da operação em sua rede Truth Social e afirmou que 11 pessoas foram mortas.

De acordo com o governo norte-americano, a ação ocorreu em águas internacionais no sul do Caribe. Nenhum militar dos EUA ficou ferido.

“Nos últimos minutos, literalmente destruímos um barco carregado de drogas. Temos muitas drogas entrando em nosso país há muito tempo, e essas vieram da Venezuela”, declarou Trump em pronunciamento na Casa Branca.

Horas depois, o presidente voltou a se pronunciar nas redes sociais, detalhando que o ataque foi conduzido pelo Comando Sul (SOUTHCOM).

“O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos. O ataque resultou na morte de 11 terroristas em ação. Nenhum membro das Forças Armadas dos EUA foi ferido. Que este aviso sirva para qualquer pessoa que esteja pensando em trazer drogas para os Estados Unidos da América. CUIDADO!”, escreveu Trump.

O secretário de Estado, Marco Rubio, também confirmou a operação, alegando que o navio partiu da Venezuela e estava a serviço de uma “organização narcoterrorista”.

Facção Tren de Aragua

Classificada pelos EUA como Organização Terrorista Estrangeira, a facção Tren de Aragua é acusada de envolvimento em tráfico de drogas, exploração sexual, assassinatos e diversos crimes violentos.

Cerco dos EUA à Venezuela

A ação militar ocorre em meio ao endurecimento da política externa dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro, acusado por Washington de manter ligações com o cartel de Los Soles.

Atualmente, uma frota de navios de guerra norte-americanos se dirige à costa venezuelana. Em resposta, o governo Maduro mobilizou 15 mil soldados na fronteira com a Colômbia e acionou a ONU, pedindo pressão internacional para que os EUA respeitem a soberania do país.

📌 Fonte: Metrópoles