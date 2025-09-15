Ufac abre concurso para Professor; inscrições encerram nesta segunda-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) abriu concurso público para provimento de cargos efetivos de Professor da Carreira de Magistério Superior. As inscrições, realizadas exclusivamente on-line, ficam abertas de 27 de agosto a 15 de setembro de 2025 — ou seja, encerram nesta segunda-feira (15/09). As remunerações variam de R$ 6.180,86 a R$ 14.288,85, conforme titulação e regime, com dedicação exclusiva (40h).

Vagas e áreas

O edital prevê vagas imediatas e cadastro de reserva distribuídos entre múltiplas áreas, entre elas: Ensino de Física; Entomologia; Ensino de Química; Fitotecnia; Genética; Produção e Clínica de Suínos e Aves; Química Analítica; Engenharia Civil (Estruturas; Hidráulica e Saneamento); Matemática; Ciências Contábeis; Enfermagem (ênfase em Atenção Hospitalar); Imunologia; Política, Planejamento e Gestão em Saúde; Criação Musical e Tecnologia: Composição; Educação Especial; Fundamentos da Educação; Língua Francesa; Língua Portuguesa; Psicologia da Educação; Linguística; Ensino em Ciências Sociais; Psicologia Social; Processos clínicos e avaliativos; Linguagens; Teoria Literária e Literatura; Direito; Farmacologia/Microbiologia/Imunologia/Parasitologia/Patologia; Fitossanidade; Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular; Matemática e Estatística. Portal de Editais

O edital também reserva vagas legais para candidatos com deficiência, negros, indígenas e quilombolas, conforme as normas vigentes.

Como participar

Período de inscrições: de 27/08/2025 a 15/09/2025 ;

Taxa: R$ 200,00 ; isenção pôde ser solicitada de 27/08 a 03/09 ;

Etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos.

Todas as regras, cronograma e canais de inscrição constam no Edital nº 50/2025 – PROGRAD e na publicação do Diário Oficial da União (15/08/2025).

Atenção: como o prazo encerra nesta segunda (15/09), o candidato deve conferir imediatamente o edital e o sistema de inscrições indicado para garantir a participação.

Fonte: Edital nº 50/2025 – PROGRAD (UFAC) e publicação no DOU; notas de serviço (PCI Concursos/ContilNet).

✍️ Redigido por ContilNet