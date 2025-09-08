Último adeus: PM presta homenagem após morte da cadela Tina, primeira policial canina do Juruá

A Polícia Militar do Acre perdeu neste fim de semana uma de suas integrantes mais importantes: a cadela Tina, pioneira no trabalho policial com cães no Vale do Juruá. Lotada no Grupo de Operações com Cães (GOC) do 6º Batalhão da PM, em Cruzeiro do Sul, Tina fez história ao lado do cão Thor, sendo a primeira cadela de faro da região.

Seu treinamento foi conduzido pelo sargento Rafael Lima, que já se preparava para adotá-la após sua aposentadoria. Reconhecida pela coragem, bravura, inteligência e lealdade, Tina participou de inúmeras operações que resultaram na apreensão de drogas, armas e na captura de suspeitos, reforçando a segurança pública não apenas em Cruzeiro do Sul, mas em todo o Acre.

O comandante do 6º BPM, major PM Abraão Silva, lamentou a perda e divulgou nota oficial em homenagem à cadela:

Nota

Homenagem à Cão Policial K-9 Tina

Hoje, com profundo pesar e gratidão, nos despedimos da Cão Policial K-9 Tina, que encerrou sua missão após 08 anos de dedicação e bravura no serviço à sociedade acreana.

Desde sua chegada ao 6° Batalhão de Polícia Militar, sediado em Cruzeiro do Sul, Tina não apenas integrou o Grupo de Operações com Cães – ela foi pioneira, escrevendo seu nome na história da corporação com coragem, inteligência e lealdade incomparáveis.

Ao longo desses anos, ela atuou em diferentes ocorrências durante a jornada de serviços prestados à corporação e à sociedade acreana, participando de várias operações que resultaram em diversas apreensões de drogas e armas, sendo peça fundamental em diversas operações de combate ao crime, protegendo vidas e fortalecendo a segurança pública.

Tina foi o primeiro cão de faro de Cruzeiro do Sul, junto com o K-9 Thor. Durante seu período de atividade policial, Tina teve como treinador e condutor o Sargento PM Rafael Lima, por quem seria adotada após seu ingresso na reserva da corporação (aposentadoria).

Tina sempre representou com excelência o valor da integração entre o ser humano e o cão policial na atividade operacional.

Em nome do 6° Batalhão de Polícia Militar, rendemos nossas honras e agradecimentos eternos à nossa guerreira de quatro patas. Que seu legado de bravura e serviço continue inspirando nossos policiais e futuras gerações de cães de trabalho.

Descanse em paz, K-9 Tina. Missão cumprida.

Cruzeiro do Sul, 07 de setembro de 2025.

Major PM Abraão Silva – Comandante do 6º BPM