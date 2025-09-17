Último dia: Ifac encerra nesta quarta as inscrições para Professor Substituto

Vaga única em Engenharia Florestal; 40h semanais, remuneração de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 + auxílios. Inscrição por e-mail até esta quarta (17/9). Seleção: títulos + prova didática (prevista para 29/9)ra hoje (17/9) as inscrições para Professor Substituto em Tarauacá

Resumo rápido (quadro do edital)

  • Órgão/Campus: Instituto Federal do Acre (IFAC) — Tarauacá

  • Cargo/Área: Professor Substituto — Engenharia Florestal

  • Vagas: 1 (regime 40h)

  • Remuneração base: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 (conforme titulação)

  • Benefícios informados: auxílio-alimentação R$ 1.000,00, auxílio pré-escolar R$ 484,90/dependente (até 6 anos incompletos) e auxílio-transporte

  • Inscrições: 12 a 17/09/2025por e-mail: [email protected]sem taxa

  • Etapas: Prova de títulos + prova didática (prevista 29/09/2025)

  • Validade: 12 meses a partir do 1º contrato, prorrogável por igual período

Como se inscrever — passo a passo (hoje)

  1. Redija o e-mail para [email protected] até 23h59 (Brasília) desta quarta (17/9) (antecipe o envio para evitar falhas de envio/caixa cheia).

  2. No assunto, use algo claro, ex.: “Inscrição – Professor Substituto – Engenharia Florestal – [Seu Nome]”.

  3. Anexe os documentos exigidos no edital (ver checklist abaixo).

  4. Envie e guarde o comprovante (cópia do e-mail enviado e anexos).

Checklist essencial de documentos (conforme o edital)

  • Documento oficial com foto e CPF

  • Diploma (ou declaração de conclusão) em Engenharia Florestal

  • Comprovantes de titulação (especialização/mestrado/doutorado, se houver)

  • Currículo + comprovantes das atividades/experiências declaradas (para a prova de títulos)

  • Demais formulários/documentos que o edital pedir (ex.: requerimentos, declarações específicas)

Dica: envie arquivos legíveis e organize os anexos; o que não for comprovado não pontua na análise de títulos.

O que esperar da prova didática

  • Aula avaliativa na área do cargo, com tema e tempo definidos pela banca (detalhes no edital).

  • Pontos usuais: planejamento, clareza, domínio de conteúdo e didática.

Se você cumpre os requisitos, envie o e-mail de inscrição já. É última chamada para disputar a vaga.

Links

Fontes: Edital de Abertura nº 06/2025 e PCI Concursos
