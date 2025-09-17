Último dia: Ifac encerra nesta quarta as inscrições para Professor Substituto

Resumo rápido (quadro do edital)
Órgão/Campus: Instituto Federal do Acre (IFAC) — Tarauacá
Cargo/Área: Professor Substituto — Engenharia Florestal
Vagas: 1 (regime 40h)
Remuneração base: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 (conforme titulação)
Benefícios informados: auxílio-alimentação R$ 1.000,00, auxílio pré-escolar R$ 484,90/dependente (até 6 anos incompletos) e auxílio-transporte
Inscrições: 12 a 17/09/2025 — por e-mail: [email protected] — sem taxa
Etapas: Prova de títulos + prova didática (prevista 29/09/2025)
Validade: 12 meses a partir do 1º contrato, prorrogável por igual período
Como se inscrever — passo a passo (hoje)
Redija o e-mail para [email protected] até 23h59 (Brasília) desta quarta (17/9) (antecipe o envio para evitar falhas de envio/caixa cheia).
No assunto, use algo claro, ex.: “Inscrição – Professor Substituto – Engenharia Florestal – [Seu Nome]”.
Anexe os documentos exigidos no edital (ver checklist abaixo).
Envie e guarde o comprovante (cópia do e-mail enviado e anexos).
Checklist essencial de documentos (conforme o edital)
Documento oficial com foto e CPF
Diploma (ou declaração de conclusão) em Engenharia Florestal
Comprovantes de titulação (especialização/mestrado/doutorado, se houver)
Currículo + comprovantes das atividades/experiências declaradas (para a prova de títulos)
Demais formulários/documentos que o edital pedir (ex.: requerimentos, declarações específicas)
Dica: envie arquivos legíveis e organize os anexos; o que não for comprovado não pontua na análise de títulos.
O que esperar da prova didática
Aula avaliativa na área do cargo, com tema e tempo definidos pela banca (detalhes no edital).
Pontos usuais: planejamento, clareza, domínio de conteúdo e didática.
CTA — Inscreva-se agora
Se você cumpre os requisitos, envie o e-mail de inscrição já. É última chamada para disputar a vaga.
Links
Fontes: Edital de Abertura nº 06/2025 e PCI Concursos
✍️ Redigido por contilne