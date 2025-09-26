Último fim de semana de setembro no Acre terá calor no sábado e chuvas fortes no domingo

O último fim de semana de setembro será marcado por contrastes no Acre. O pesquisador meteorológico Davi Friale alerta que o sábado (27) será de sol forte e altas temperaturas, enquanto o domingo (28) deve registrar chuvas frequentes, que podem continuar até a segunda-feira (29).

Segundo publicado em seu site, “O Tempo Aqui”, o fim de semana começa quente, com muito sol, mas termina com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ser intensas.

No sábado, as máximas devem variar entre 34ºC e 37ºC na maior parte dos municípios acreanos. Já no domingo, o cenário muda: a instabilidade e a cobertura de nuvens devem derrubar a temperatura, que pode ficar abaixo de 29ºC em algumas cidades, inclusive Rio Branco.

A previsão indica maior probabilidade de chuva no leste e no sul do estado. As temperaturas mínimas, no entanto, permanecem estáveis em todo o Acre, oscilando entre 21ºC e 24ºC no período da noite e início da manhã.

Os ventos devem ser fracos, mas Friale adverte que “em alguns momentos podem ocorrer rajadas mais fortes, acompanhadas de descargas elétricas, quando nuvens muito carregadas se formarem”.

Até esta sexta-feira (26), a capital já acumulava 75,4 mm de chuva, o equivalente a 80,4% da média do mês de setembro (93,6 mm), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).