07/09/2025
Ulysses diz que Brasil vive ‘ditadura’ e pede impeachment de Moraes: ‘Fez uma guerra no país’

Movimento pede anistia e é contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) foi um dos parlamentares acreanos que participaram do ato Reaja Brasil, realizado neste domingo (7), no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. O movimento pede anistia aos presos do 8 de janeiro e é contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ulysses diz que Brasil vive ‘ditadura’ e pede impeachment de Moraes. Foto: ContilNet

Em entrevista ao ContilNet, o parlamentar afirmou que o Brasil vive sob uma “ditadura” e defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Infelizmente estamos vivendo uma ditadura, uma censura, uma injustiça. Agora buscamos a anistia, queremos que Moraes seja impeachmado, porque ele não deveria estar naquela cadeira. Ele está promovendo uma guerra entre as pessoas no nosso país, cometendo muita injustiça”, declarou.

Veja a declaração:

