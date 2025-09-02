Unidades de Saúde de Rio Branco estarão abertas durante o feriado e fim de semana; veja os horários

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a orientação para que a população busque UPAs e o Pronto-Socorro para situações de maior gravidade

Quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) de Rio Branco funcionarão em horários especiais nesta sexta-feira (5), feriado do Dia da Amazônia, e no sábado (6). A medida da Secretaria Municipal de Saúde busca ampliar o acesso da população a serviços básicos e reduzir a demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Pronto-Socorro.

A rede municipal de saúde irá funcionar em horário especial nos dias 5 e 6/Foto: Reprodução

As unidades Rozangela Pimentel, Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Cláudia Vitorino estarão abertas das 7h às 13h na sexta-feira e das 7h às 17h no sábado. Durante o funcionamento, serão oferecidos atendimentos médicos, vacinação, curativos, entrega de medicamentos e orientações de rotina.

As quatro Uraps estão distribuídas em diferentes regiões da capital: Rozangela Pimentel, no bairro Calafate; Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral; e Cláudia Vitorino, no bairro Taquari.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou a orientação para que a população busque, preferencialmente, a unidade mais próxima de casa em casos simples, deixando as UPAs e o Pronto-Socorro para situações de maior gravidade.

