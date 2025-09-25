UPA de Cruzeiro do Sul implanta prontuário eletrônico e painéis de chamada

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul passou a contar, a partir desta terça-feira (23), com prontuário eletrônico e painéis de chamada, recursos que modernizam o fluxo de atendimento e garantem mais agilidade e precisão nos diagnósticos.

Com o novo sistema digital, todas as informações do paciente ficam reunidas em um único prontuário, permitindo que médicos e enfermeiros acompanhem o histórico clínico em tempo real. A medida reduz o tempo de espera e facilita decisões médicas mais rápidas e assertivas.

De acordo com o diretor da UPA, Macson Rosas, a mudança representa um avanço importante: “Aquele prontuário manual não existe mais. Agora é tudo digital, o que gera facilidade. O médico terá acesso imediato a todos os dados do paciente, exames de imagem e clínicos, diretamente na tela do computador”, destacou.

Além do prontuário eletrônico, os painéis de chamada ampliam a acessibilidade, beneficiando especialmente pessoas com deficiência visual. Os pacientes serão chamados pelo nome e poderão acompanhar sua vez na tela, tornando o processo mais humanizado.

“É uma evolução que beneficia não só as unidades de saúde, mas toda a população. Estamos entregando mais qualidade e humanização no atendimento”, completou Macson Rosas, informando ainda que a maternidade de Cruzeiro do Sul será a próxima a receber o sistema.

O governador Gladson Cameli e o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, têm reforçado investimentos na estruturação e modernização das unidades de saúde em todo o Acre, com o objetivo de oferecer mais eficiência e cuidado aos cidadãos.